Оппоненты мэра забирают у УГМК место в новой думе Екатеринбурга

Оппонировавший мэру Алексею Орлову на выборах миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») или его окружение, как и анонсировало URA.RU, запустили переговоры о передаче последнего «спорного» мандата в новой гордуме депутату Антону Швалеву. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к резиденции главы региона.
«Единая Россия» на выборах в думу получила 27 мест — 23 по одномандатным округам, четыре по партийному списку. По состоянию на данный момент «списочные» места должны достаться депутату Тимофею Жукову (ориентирован на Кочеткова), топ-менеджеру УГМК Илье Бондареву, депутату Анастасии Немец и главврачу больницы №9 Игорю Огаркову (протеже УГМК).
Огарков оказался в этом списке по итогам майских праймериз ЕР — причем неожиданно: проходное место губернатор Евгений Куйвашев или близкий к нему политтехнолог Ринат Хазеев, работающий в интересах Кочеткова, обещал Швалеву. Теперь Швалев попадет в думу только в том случае, если Огарков напишет заявление об отказе от мандата. Время есть до вечера 16 сентября.
«Губернатору уже озвучили просьбу, чтобы Огарков снялся», — знает источник. Он при этом не уточнил, разговаривал с Куйвашевым на эту тему сам Кочетков или это сделал Хазеев.
Мэрия готова биться за сохранение Огаркова: чиновники убеждены, что такой человек в думе нужен. Он возглавляет «девятую» больницу с 2020 года, а работает в ней с 1996-го. И считается одним из самых уважаемых детских хирургов в городе. Его высокое положение в медсообществе подтверждается множественными наградами от областных властей. Также у Огаркова есть «Орден Мужества» — за участие в боевых действиях в Чечне. А еще он известен как один из ближайших соратников главы минздрава Андрея Карлова.
Как писало URA.RU, Кочетков, контролировавший предыдущий созыв думы, выборы проиграл — усилиями мэра Орлова и вице-губернатора Олега Чемезова. На текущий момент в новой думе бизнесмену достается лишь четыре голоса.
Распределение мест между группами влияния в думе Екатеринбурга пока выглядит так. Все еще может поменяться
Оппонировавший мэру Алексею Орлову на выборах миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») или его окружение, как и анонсировало URA.RU, запустили переговоры о передаче последнего «спорного» мандата в новой гордуме депутату Антону Швалеву. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к резиденции главы региона. «Единая Россия» на выборах в думу получила 27 мест — 23 по одномандатным округам, четыре по партийному списку. По состоянию на данный момент «списочные» места должны достаться депутату Тимофею Жукову (ориентирован на Кочеткова), топ-менеджеру УГМК Илье Бондареву, депутату Анастасии Немец и главврачу больницы №9 Игорю Огаркову (протеже УГМК). Огарков оказался в этом списке по итогам майских праймериз ЕР — причем неожиданно: проходное место губернатор Евгений Куйвашев или близкий к нему политтехнолог Ринат Хазеев, работающий в интересах Кочеткова, обещал Швалеву. Теперь Швалев попадет в думу только в том случае, если Огарков напишет заявление об отказе от мандата. Время есть до вечера 16 сентября. «Губернатору уже озвучили просьбу, чтобы Огарков снялся», — знает источник. Он при этом не уточнил, разговаривал с Куйвашевым на эту тему сам Кочетков или это сделал Хазеев. Мэрия готова биться за сохранение Огаркова: чиновники убеждены, что такой человек в думе нужен. Он возглавляет «девятую» больницу с 2020 года, а работает в ней с 1996-го. И считается одним из самых уважаемых детских хирургов в городе. Его высокое положение в медсообществе подтверждается множественными наградами от областных властей. Также у Огаркова есть «Орден Мужества» — за участие в боевых действиях в Чечне. А еще он известен как один из ближайших соратников главы минздрава Андрея Карлова. Как писало URA.RU, Кочетков, контролировавший предыдущий созыв думы, выборы проиграл — усилиями мэра Орлова и вице-губернатора Олега Чемезова. На текущий момент в новой думе бизнесмену достается лишь четыре голоса.