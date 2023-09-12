Оппоненты мэра забирают у УГМК место в новой думе Екатеринбурга

12 сентября 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

Говорят, за сохранение Игоря Огаркова (слева) будет биться не только мэрия, но и промышленники Фото: Анна Майорова © URA.RU Оппонировавший мэру Алексею Орлову на выборах миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») или его окружение, как и анонсировало URA.RU, запустили переговоры о передаче последнего «спорного» мандата в новой гордуме депутату Антону Швалеву. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к резиденции главы региона. «Единая Россия» на выборах в думу получила 27 мест — 23 по одномандатным округам, четыре по партийному списку. По состоянию на данный момент «списочные» места должны достаться депутату Тимофею Жукову (ориентирован на Кочеткова), топ-менеджеру УГМК Илье Бондареву, депутату Анастасии Немец и главврачу больницы №9 Игорю Огаркову (протеже УГМК). Огарков оказался в этом списке по итогам майских праймериз ЕР — причем неожиданно: проходное место губернатор Евгений Куйвашев или близкий к нему политтехнолог Ринат Хазеев, работающий в интересах Кочеткова, обещал Швалеву. Теперь Швалев попадет в думу только в том случае, если Огарков напишет заявление об отказе от мандата. Время есть до вечера 16 сентября. Новость по теме Миллиардер Кочетков теряет еще один голос во власти Екатеринбурга «Губернатору уже озвучили просьбу, чтобы Огарков снялся», — знает источник. Он при этом не уточнил, разговаривал с Куйвашевым на эту тему сам Кочетков или это сделал Хазеев. Мэрия готова биться за сохранение Огаркова: чиновники убеждены, что такой человек в думе нужен. Он возглавляет «девятую» больницу с 2020 года, а работает в ней с 1996-го. И считается одним из самых уважаемых детских хирургов в городе. Его высокое положение в медсообществе подтверждается множественными наградами от областных властей. Также у Огаркова есть «Орден Мужества» — за участие в боевых действиях в Чечне. А еще он известен как один из ближайших соратников главы минздрава Андрея Карлова. Как писало URA.RU, Кочетков, контролировавший предыдущий созыв думы, выборы проиграл — усилиями мэра Орлова и вице-губернатора Олега Чемезова. На текущий момент в новой думе бизнесмену достается лишь четыре голоса. Распределение мест между группами влияния в думе Екатеринбурга пока выглядит так. Все еще может поменяться Инфографика: Александр Антипов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оппонировавший мэру Алексею Орлову на выборах миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») или его окружение, как и анонсировало URA.RU, запустили переговоры о передаче последнего «спорного» мандата в новой гордуме депутату Антону Швалеву. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к резиденции главы региона. «Единая Россия» на выборах в думу получила 27 мест — 23 по одномандатным округам, четыре по партийному списку. По состоянию на данный момент «списочные» места должны достаться депутату Тимофею Жукову (ориентирован на Кочеткова), топ-менеджеру УГМК Илье Бондареву, депутату Анастасии Немец и главврачу больницы №9 Игорю Огаркову (протеже УГМК). Огарков оказался в этом списке по итогам майских праймериз ЕР — причем неожиданно: проходное место губернатор Евгений Куйвашев или близкий к нему политтехнолог Ринат Хазеев, работающий в интересах Кочеткова, обещал Швалеву. Теперь Швалев попадет в думу только в том случае, если Огарков напишет заявление об отказе от мандата. Время есть до вечера 16 сентября. «Губернатору уже озвучили просьбу, чтобы Огарков снялся», — знает источник. Он при этом не уточнил, разговаривал с Куйвашевым на эту тему сам Кочетков или это сделал Хазеев. Мэрия готова биться за сохранение Огаркова: чиновники убеждены, что такой человек в думе нужен. Он возглавляет «девятую» больницу с 2020 года, а работает в ней с 1996-го. И считается одним из самых уважаемых детских хирургов в городе. Его высокое положение в медсообществе подтверждается множественными наградами от областных властей. Также у Огаркова есть «Орден Мужества» — за участие в боевых действиях в Чечне. А еще он известен как один из ближайших соратников главы минздрава Андрея Карлова. Как писало URA.RU, Кочетков, контролировавший предыдущий созыв думы, выборы проиграл — усилиями мэра Орлова и вице-губернатора Олега Чемезова. На текущий момент в новой думе бизнесмену достается лишь четыре голоса.