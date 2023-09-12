СБУ опровергла информацию об уголовном деле на Аркадия Бабченко*

12 сентября 2023 в 21:37 Размер текста - 17 +

В СБУ заявили, что не заводили уголовное дело на Аркадия Бабченко Фото: Kiyanka, CC BY-SA 3.0. wikipedia.org Украинский журналист Аркадий Бабченко (включен в список террористов и экстремистов, а также в список иноагентов) заявил, что Служба безопасности Украины завела на него уголовное дело. Однако в самом ведомстве опровергли это. «Информация о якобы возбуждении уголовного производства по Аркадию Бабченко не соответствует действительности», — подчеркнули представители СБУ. Их слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны». До этого Бабченко у себя в соцсетях написал, что против него возбуждено уголовное дело. Причем он отметил, что не знает, что стало причиной этому. Отмечалось, что до этого он критиковал деятельность украинского президента Владимира Зеленского. Бабченко заявил, что Украина его предала и теперь путь обратно в страну для журналиста закрыт. Ранее Бабченко назначили штраф за то, что он забросал яйцами здание российского посольства в Эстонии. Размер штрафа составил 100 евро. *Аркадий Бабченко включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента

Украинский журналист Аркадий Бабченко (включен в список террористов и экстремистов, а также в список иноагентов) заявил, что Служба безопасности Украины завела на него уголовное дело. Однако в самом ведомстве опровергли это. «Информация о якобы возбуждении уголовного производства по Аркадию Бабченко не соответствует действительности», — подчеркнули представители СБУ. Их слова приводит украинский telegram-канал «Политика страны». До этого Бабченко у себя в соцсетях написал, что против него возбуждено уголовное дело. Причем он отметил, что не знает, что стало причиной этому. Отмечалось, что до этого он критиковал деятельность украинского президента Владимира Зеленского. Бабченко заявил, что Украина его предала и теперь путь обратно в страну для журналиста закрыт. Ранее Бабченко назначили штраф за то, что он забросал яйцами здание российского посольства в Эстонии. Размер штрафа составил 100 евро. *Аркадий Бабченко включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента