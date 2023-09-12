В Тюмени раскрыли схему, по которой бандиты вымогали деньги у проституток

В Тюмени бандиты вымогали деньги у проституток, угрожая расправой и оружием

13 сентября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Девушек вызывали «на работу», а затем угрожали и требовали ежемесячную плату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени раскрыли схему, по которой «смотрящий» за Тюменью и его сообщники вымогали деньги у проституток. Подробности изложены в судебном акте по делу одного из участников преступной группы. Бандиты вызывали «жриц любви», а затем выходили на их начальников, которым угрожали расправой и требовали откуп. «Подсудимый совершил 13 эпизодов вымогательств, с применением насилия или угрозой его применения. Он входил в преступную группу, занимающуюся вымогательством у организаторов интимных услуг, созданную мужчиной, занимающим высшее положение в преступной иерархии („положенца“ Тюмени)», — говорится в материалах дела. Как указано в документе, преступное сообщество создал так называемый «смотрящий» за Тюменью («Патрушонок»). Оно состояло из двух групп — одна занималась вымогательством у жителей населенных пунктов в Тюменском районе, а вторая у тех, кто организовывал и предоставлял интимные услуги. Полученные деньги преступники направляли на поддержку криминального сообщества и тех, кто находится в местах лишения свободы. Участники группы находили объявления о предоставлении секс-услуг, а затем либо вызывали девушек к себе, либо сами ехали на указанные адреса. У «жриц любви» требовали, чтобы на место прибыло их начальство. Руководителям бандиты угрожали физической расправой, требуя платить для пополнения «преступной кассы». В отдельных случаях деньги вымогали и у самих работниц секс-индустрии. Так, одну из девушек бандиты «заказывали» трижды, и каждый раз у нее не было денег, чтобы откупиться. При этом в деле не сказано, что девушке нанесли какой-либо вред, кроме психологического давления. В целом, согласно материалам суда, некоторых жертв избивали, другие же шли на условия бандитов просто из страха. Для подкрепления серьезности своих угроз преступники использовали демонстрацию оружия: как огнестрельного, так и, к примеру, гранаты. Указаны и места, где члены ОПГ встречались для планирования своей деятельности. Это два кафе — «Френдз» и «Екатерина». Как ранее писало URA.RU, членов преступного сообщества задержали в ноябре 2020 года. Как минимум одному из преступников уже вынесли приговор. Он получил 8,5 лет лишения свободы. Что до «Патрушонка», то производство по его делу в настоящее время приостановлено, так как мужчина серьезно болен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени раскрыли схему, по которой «смотрящий» за Тюменью и его сообщники вымогали деньги у проституток. Подробности изложены в судебном акте по делу одного из участников преступной группы. Бандиты вызывали «жриц любви», а затем выходили на их начальников, которым угрожали расправой и требовали откуп. «Подсудимый совершил 13 эпизодов вымогательств, с применением насилия или угрозой его применения. Он входил в преступную группу, занимающуюся вымогательством у организаторов интимных услуг, созданную мужчиной, занимающим высшее положение в преступной иерархии („положенца“ Тюмени)», — говорится в материалах дела. Как указано в документе, преступное сообщество создал так называемый «смотрящий» за Тюменью («Патрушонок»). Оно состояло из двух групп — одна занималась вымогательством у жителей населенных пунктов в Тюменском районе, а вторая у тех, кто организовывал и предоставлял интимные услуги. Полученные деньги преступники направляли на поддержку криминального сообщества и тех, кто находится в местах лишения свободы. Участники группы находили объявления о предоставлении секс-услуг, а затем либо вызывали девушек к себе, либо сами ехали на указанные адреса. У «жриц любви» требовали, чтобы на место прибыло их начальство. Руководителям бандиты угрожали физической расправой, требуя платить для пополнения «преступной кассы». В отдельных случаях деньги вымогали и у самих работниц секс-индустрии. Так, одну из девушек бандиты «заказывали» трижды, и каждый раз у нее не было денег, чтобы откупиться. При этом в деле не сказано, что девушке нанесли какой-либо вред, кроме психологического давления. В целом, согласно материалам суда, некоторых жертв избивали, другие же шли на условия бандитов просто из страха. Для подкрепления серьезности своих угроз преступники использовали демонстрацию оружия: как огнестрельного, так и, к примеру, гранаты. Указаны и места, где члены ОПГ встречались для планирования своей деятельности. Это два кафе — «Френдз» и «Екатерина». Как ранее писало URA.RU, членов преступного сообщества задержали в ноябре 2020 года. Как минимум одному из преступников уже вынесли приговор. Он получил 8,5 лет лишения свободы. Что до «Патрушонка», то производство по его делу в настоящее время приостановлено, так как мужчина серьезно болен.