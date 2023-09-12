12 сентября 2023

Сооснователь «Яндекса» Волож, осудивший СВО, останется под санкциями

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, флаг евросоюза
ЕС не намерен в ближайшие шесть месяцев снимать санкции с предпринимателя Фото:

В ближайшие шесть месяцев Евросоюз не намерен снимать санкции с одного из основателей компании «Яндекс» Аркадия Воложа, который ранее публично осудил СВО. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Миллиардер Аркадий Волож, соучредитель Yandex, который публично осудил конфликт между Россией и Украиной, останется в [санкционном] списке еще как минимум на шесть месяцев», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что санкции будут сняты с бизнесменов Григория Березкина и Фархада Ахмедова.

Ранее сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож осудил спецоперацию России на Украине. Предприниматель заявил, что было много причин, по которым ему «приходилось молчать».

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В ближайшие шесть месяцев Евросоюз не намерен снимать санкции с одного из основателей компании «Яндекс» Аркадия Воложа, который ранее публично осудил СВО. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Миллиардер Аркадий Волож, соучредитель Yandex, который публично осудил конфликт между Россией и Украиной, останется в [санкционном] списке еще как минимум на шесть месяцев», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что санкции будут сняты с бизнесменов Григория Березкина и Фархада Ахмедова. Ранее сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож осудил спецоперацию России на Украине. Предприниматель заявил, что было много причин, по которым ему «приходилось молчать».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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