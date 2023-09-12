Сооснователь «Яндекса» Волож, осудивший СВО, останется под санкциями

12 сентября 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

ЕС не намерен в ближайшие шесть месяцев снимать санкции с предпринимателя Фото: Алексей Гайнов © URA.RU В ближайшие шесть месяцев Евросоюз не намерен снимать санкции с одного из основателей компании «Яндекс» Аркадия Воложа, который ранее публично осудил СВО. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Миллиардер Аркадий Волож, соучредитель Yandex, который публично осудил конфликт между Россией и Украиной, останется в [санкционном] списке еще как минимум на шесть месяцев», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что санкции будут сняты с бизнесменов Григория Березкина и Фархада Ахмедова. Ранее сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож осудил спецоперацию России на Украине. Предприниматель заявил, что было много причин, по которым ему «приходилось молчать».

В ближайшие шесть месяцев Евросоюз не намерен снимать санкции с одного из основателей компании «Яндекс» Аркадия Воложа, который ранее публично осудил СВО. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Миллиардер Аркадий Волож, соучредитель Yandex, который публично осудил конфликт между Россией и Украиной, останется в [санкционном] списке еще как минимум на шесть месяцев», — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что санкции будут сняты с бизнесменов Григория Березкина и Фархада Ахмедова. Ранее сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож осудил спецоперацию России на Украине. Предприниматель заявил, что было много причин, по которым ему «приходилось молчать».