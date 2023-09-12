Минэкономразвития России повысило прогноз роста ВВП

13 сентября 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

В России прогнозируют увеличение темпов роста ВВП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минэкономразвития в своем прогнозе повысило рост ВВП России в 2023 году. Об этом сообщил представитель министерства. «Мы сейчас оцениваем рост ВВП в 2,8%. Ранее рост прогнозировался в 1,2%», — передает РИА Новости слова представителя Минэкономразвития. По данным министерства, рост ВВП в 2024—2025 годах составит 2,3%. В 2026 году ожидается рост ВВП — 2,2%. Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил о том, что со второго полугодия 2022 года в России идет рост ВВП. По его мнению, важным источником роста является внутренний спрос.

Минэкономразвития в своем прогнозе повысило рост ВВП России в 2023 году. Об этом сообщил представитель министерства. «Мы сейчас оцениваем рост ВВП в 2,8%. Ранее рост прогнозировался в 1,2%», — передает РИА Новости слова представителя Минэкономразвития. По данным министерства, рост ВВП в 2024—2025 годах составит 2,3%. В 2026 году ожидается рост ВВП — 2,2%. Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил о том, что со второго полугодия 2022 года в России идет рост ВВП. По его мнению, важным источником роста является внутренний спрос.