Минэкономразвития России повысило прогноз роста ВВП

В России прогнозируют увеличение темпов роста ВВП
Минэкономразвития в своем прогнозе повысило рост ВВП России в 2023 году. Об этом сообщил представитель министерства.
«Мы сейчас оцениваем рост ВВП в 2,8%. Ранее рост прогнозировался в 1,2%», — передает РИА Новости слова представителя Минэкономразвития.
По данным министерства, рост ВВП в 2024—2025 годах составит 2,3%. В 2026 году ожидается рост ВВП — 2,2%.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил о том, что со второго полугодия 2022 года в России идет рост ВВП. По его мнению, важным источником роста является внутренний спрос.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.