12 сентября 2023

Минэкономразвития России повысило прогноз роста ВВП

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей областного военкомата. Курган, депутат, совещание, чиновник, документы, засадение
В России прогнозируют увеличение темпов роста ВВП Фото:

Минэкономразвития в своем прогнозе повысило рост ВВП России в 2023 году. Об этом сообщил представитель министерства.

«Мы сейчас оцениваем рост ВВП в 2,8%. Ранее рост прогнозировался в 1,2%», — передает РИА Новости слова представителя Минэкономразвития.

По данным министерства, рост ВВП в 2024—2025 годах составит 2,3%. В 2026 году ожидается рост ВВП — 2,2%.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил о том, что со второго полугодия 2022 года в России идет рост ВВП. По его мнению, важным источником роста является внутренний спрос.

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Минэкономразвития в своем прогнозе повысило рост ВВП России в 2023 году. Об этом сообщил представитель министерства. «Мы сейчас оцениваем рост ВВП в 2,8%. Ранее рост прогнозировался в 1,2%», — передает РИА Новости слова представителя Минэкономразвития. По данным министерства, рост ВВП в 2024—2025 годах составит 2,3%. В 2026 году ожидается рост ВВП — 2,2%. Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил о том, что со второго полугодия 2022 года в России идет рост ВВП. По его мнению, важным источником роста является внутренний спрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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