Решетников раскрыл секрет роста ВВП России

Решетников: ВВП России будет расти благодаря внутреннему спросу

16 июня 2023 в 04:39 Размер текста - 17 +

По словам Максима Решетникова, ВВП растет из-за внутреннего спроса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Со второго полугодия 2022 года в России идет рост ВВП. Причиной этому является внутренний спрос, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. «Если говорить об экономической динамике, со второго полугодия прошлого года идет рост [ВВП]. Источниками этого роста является внутренний спрос. Это не только бюджетные расходы, но и нормализация сберегательной модели поведения. Люди восстанавливали сбережения, откладывали деньги, а сейчас активно их тратят. Если посмотреть показатель потребительского рынка, то можно сказать, что докризисный уровень превышен на полтора процента», — заявил Решетников «Известиям». Также министр отметил активный рост инвестиций. «Прошлый год — на 4,6%, первый квартал этого года тоже в плюсе. Если взять первый квартал этого года и сравним с 2021 годом, то выходит рост плюс 15% в реальном выражении. В инвестициях восстанавливается доля машин и оборудования», — подчеркнул он. Ранее Решетников заявил, что российская экономика работает адекватно. Министр отметил, что ее восстановлению помог акцент на внутренний рынок страны.

Со второго полугодия 2022 года в России идет рост ВВП. Причиной этому является внутренний спрос, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. «Если говорить об экономической динамике, со второго полугодия прошлого года идет рост [ВВП]. Источниками этого роста является внутренний спрос. Это не только бюджетные расходы, но и нормализация сберегательной модели поведения. Люди восстанавливали сбережения, откладывали деньги, а сейчас активно их тратят. Если посмотреть показатель потребительского рынка, то можно сказать, что докризисный уровень превышен на полтора процента», — заявил Решетников «Известиям». Также министр отметил активный рост инвестиций. «Прошлый год — на 4,6%, первый квартал этого года тоже в плюсе. Если взять первый квартал этого года и сравним с 2021 годом, то выходит рост плюс 15% в реальном выражении. В инвестициях восстанавливается доля машин и оборудования», — подчеркнул он. Ранее Решетников заявил, что российская экономика работает адекватно. Министр отметил, что ее восстановлению помог акцент на внутренний рынок страны.