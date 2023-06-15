15 июня 2023

Решетников раскрыл секрет роста ВВП России

Решетников: ВВП России будет расти благодаря внутреннему спросу
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Совместное заседание коллегий Министерства финансов Российской Федерации Министерства экономического развития Российской Федерации. Москва, решетников максим
По словам Максима Решетникова, ВВП растет из-за внутреннего спроса Фото:

Со второго полугодия 2022 года в России идет рост ВВП. Причиной этому является внутренний спрос, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

«Если говорить об экономической динамике, со второго полугодия прошлого года идет рост [ВВП]. Источниками этого роста является внутренний спрос. Это не только бюджетные расходы, но и нормализация сберегательной модели поведения. Люди восстанавливали сбережения, откладывали деньги, а сейчас активно их тратят. Если посмотреть показатель потребительского рынка, то можно сказать, что докризисный уровень превышен на полтора процента», — заявил Решетников «Известиям».

Также министр отметил активный рост инвестиций. «Прошлый год — на 4,6%, первый квартал этого года тоже в плюсе. Если взять первый квартал этого года и сравним с 2021 годом, то выходит рост плюс 15% в реальном выражении. В инвестициях восстанавливается доля машин и оборудования», — подчеркнул он.

Ранее Решетников заявил, что российская экономика работает адекватно. Министр отметил, что ее восстановлению помог акцент на внутренний рынок страны.

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Со второго полугодия 2022 года в России идет рост ВВП. Причиной этому является внутренний спрос, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. «Если говорить об экономической динамике, со второго полугодия прошлого года идет рост [ВВП]. Источниками этого роста является внутренний спрос. Это не только бюджетные расходы, но и нормализация сберегательной модели поведения. Люди восстанавливали сбережения, откладывали деньги, а сейчас активно их тратят. Если посмотреть показатель потребительского рынка, то можно сказать, что докризисный уровень превышен на полтора процента», — заявил Решетников «Известиям». Также министр отметил активный рост инвестиций. «Прошлый год — на 4,6%, первый квартал этого года тоже в плюсе. Если взять первый квартал этого года и сравним с 2021 годом, то выходит рост плюс 15% в реальном выражении. В инвестициях восстанавливается доля машин и оборудования», — подчеркнул он. Ранее Решетников заявил, что российская экономика работает адекватно. Министр отметил, что ее восстановлению помог акцент на внутренний рынок страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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