12 сентября 2023

В Соликамске проведут соцопрос, чтобы выяснить отношение жителей к власти

© Служба новостей «URA.RU»
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Уралмашевский соцопрос на тему реакции Ройзмана на дело Кинева. Екатеринбург
В Соликамске мэрия ищет подрядчика для соцопроса Фото:

Мэрия Соликамска Пермского края ищет подрядчика для проведения соцопроса, что выяснить отношение жителей к власти. Об этом говорится в техдокументации тендера.

«Проведение социологического исследования с целью определения уровня удовлетворенности населения деятельностью администрации Соликамского городского округа по всем направлениям ответственности. Начальная цена контракта — 260 тысяч рублей», — указано в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Согласно техдокументации, соцопрос будет проведен путем поквартирного обхода. Первый этап анкетирования пройдет с 30 ноября по 23 декабря. Затем полученные данные будут анализироваться до февраля 2024 года. Анкета включает в себя 30-35 вопросов, касающихся социально-экономического положения в округе. Всего планируется опросить около 700 человек.

Ранее администрация губернатора Пермского края искала подрядчика для соцопроса. Исследование необходимо было для оценки социально-политической ситуации в регионе.

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Мэрия Соликамска Пермского края ищет подрядчика для проведения соцопроса, что выяснить отношение жителей к власти. Об этом говорится в техдокументации тендера. «Проведение социологического исследования с целью определения уровня удовлетворенности населения деятельностью администрации Соликамского городского округа по всем направлениям ответственности. Начальная цена контракта — 260 тысяч рублей», — указано в документации, опубликованной на сайте госзакупок. Согласно техдокументации, соцопрос будет проведен путем поквартирного обхода. Первый этап анкетирования пройдет с 30 ноября по 23 декабря. Затем полученные данные будут анализироваться до февраля 2024 года. Анкета включает в себя 30-35 вопросов, касающихся социально-экономического положения в округе. Всего планируется опросить около 700 человек. Ранее администрация губернатора Пермского края искала подрядчика для соцопроса. Исследование необходимо было для оценки социально-политической ситуации в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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