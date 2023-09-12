В Соликамске проведут соцопрос, чтобы выяснить отношение жителей к власти

В Соликамске мэрия ищет подрядчика для соцопроса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэрия Соликамска Пермского края ищет подрядчика для проведения соцопроса, что выяснить отношение жителей к власти. Об этом говорится в техдокументации тендера.

«Проведение социологического исследования с целью определения уровня удовлетворенности населения деятельностью администрации Соликамского городского округа по всем направлениям ответственности. Начальная цена контракта — 260 тысяч рублей», — указано в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Согласно техдокументации, соцопрос будет проведен путем поквартирного обхода. Первый этап анкетирования пройдет с 30 ноября по 23 декабря. Затем полученные данные будут анализироваться до февраля 2024 года. Анкета включает в себя 30-35 вопросов, касающихся социально-экономического положения в округе. Всего планируется опросить около 700 человек.

Ранее администрация губернатора Пермского края искала подрядчика для соцопроса. Исследование необходимо было для оценки социально-политической ситуации в регионе.