Пермские власти отдадут миллионы на изучение социально-политической ситуации в регионе

Власти расспросят пермяков о проблемах региона (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация губернатора проводит аукцион среди подрядчиков для организации социологических опросов. Победитель в 2023 году должен будет дать на их основе оценку социально-политической ситуации в регионе. Максимальная цена контракта составляет 6,27 млн рублей, следует из конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок. В пресс-службе губернатора URA.RU пояснили, что подрядчик проведет в течение года шесть соцопросов.

«В течение всего 2023 года будет проведено шесть социологических исследований. Это большие опросы по различным проблемам региона, они не касаются рейтинга губернатора», — отметил собеседник агентства. По его словам, подобные исследования проходят ежегодно.

Ранее URA.RU рассказывало, что закупка похожего исследования мэрией Перми вызвала негативную реакцию. После обращения городского активиста в прокуратуру ведомство обещало проверить законность проведения аукциона. Чиновники утверждают, что все траты происходят прозрачно и на законных основаниях.