Экс-замминистра финансов рассказал, когда мир откажется от доллара

Экс-замминистра финансов Сторчак: отказ от доллара не будет быстрым

11 сентября 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

На данный момент доллар прочно удерживает доминирующее положение, заявил Сергей Сторчак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уход от использования доллара не может быть быстрым. На данный момент нет никаких предпосылок для масштабной дедолларизации мировой экономики. Об этом заявил бывший замминистра финансов России Сергей Сторчак. «Отказ от доллара не может быть быстрым, учитывая практики и традиции. Сейчас экономических предпосылок для дедолларизации глобальной экономики немного», — передает слова Сторчака « Газета.ру ». Он добавил, что в странах, где имеются технические возможности уход от использования доллара возможен. Такая ситуация сложилась во многих странах Евразийского экономического союза. На данный момент доллар остается доминирующей валютой в ценообразовании и расчетах. Также американская валюта чаще всего используется при заимствованиях в форме международных выпусков облигаций. В результате, говорить о скором закате доллара не приходится, но определенные политические предпосылки к этому все же есть, заключил Сторчак. Ранее сообщалось, что если странам БРИКС удастся создать собственную единую валюту, то это станет отличным ускорением в проведении дальнейшей дедолларизации. Во всяком случае, американская валюта будет сохранять доминирующее положение как минимум десять лет, так как на это влияет продолжение повсеместного использования доллара в расчетах среди большинства стран мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уход от использования доллара не может быть быстрым. На данный момент нет никаких предпосылок для масштабной дедолларизации мировой экономики. Об этом заявил бывший замминистра финансов России Сергей Сторчак. «Отказ от доллара не может быть быстрым, учитывая практики и традиции. Сейчас экономических предпосылок для дедолларизации глобальной экономики немного», — передает слова Сторчака «Газета.ру». Он добавил, что в странах, где имеются технические возможности уход от использования доллара возможен. Такая ситуация сложилась во многих странах Евразийского экономического союза. На данный момент доллар остается доминирующей валютой в ценообразовании и расчетах. Также американская валюта чаще всего используется при заимствованиях в форме международных выпусков облигаций. В результате, говорить о скором закате доллара не приходится, но определенные политические предпосылки к этому все же есть, заключил Сторчак. Ранее сообщалось, что если странам БРИКС удастся создать собственную единую валюту, то это станет отличным ускорением в проведении дальнейшей дедолларизации. Во всяком случае, американская валюта будет сохранять доминирующее положение как минимум десять лет, так как на это влияет продолжение повсеместного использования доллара в расчетах среди большинства стран мира.