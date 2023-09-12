Украинский политолог предупредил об участии детей в войне против России

Украинские дети начнут участвовать в боевых действиях против РФ из-за нехватки личного состава ВСУ. Об этом сообщил украинский философ и политолог Сергей Дацюк.
«Я вам сказал, если война длинная, пойдут воевать все. В том числе подростки рано или поздно <…> И дети тоже на каком-то этапе включаются», — заявил Дацюк в интервью youtube-каналу «Александр Шелест». По его словам, Украине придется отправить детей на фронт в любом случае.
Ранее глава пресс-службы Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо сообщил, что с 1 октября в стране состоится постановка женщин-медиков на воинский учет, однако мобилизовывать их сразу никто не будет, передает RT. Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил, что киевский режим принял решение пополнять ряды ВСУ за счет сотрудников полиции.
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