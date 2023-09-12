12 сентября 2023

Украинский политолог предупредил об участии детей в войне против России

Политолог Дацюк: Украина отправит детей воевать против России
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу войнам-зауральцам. Курган, ребенок, автомат, оружие, тельняшка
Сергей Дацюк сообщил, что Украине не избежать сценария, где она отправит детей на фронт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские дети начнут участвовать в боевых действиях против РФ из-за нехватки личного состава ВСУ. Об этом сообщил украинский философ и политолог Сергей Дацюк.

«Я вам сказал, если война длинная, пойдут воевать все. В том числе подростки рано или поздно <…> И дети тоже на каком-то этапе включаются», — заявил Дацюк в интервью youtube-каналу «Александр Шелест». По его словам, Украине придется отправить детей на фронт в любом случае.

Ранее глава пресс-службы Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо сообщил, что с 1 октября в стране состоится постановка женщин-медиков на воинский учет, однако мобилизовывать их сразу никто не будет, передает RT. Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил, что киевский режим принял решение пополнять ряды ВСУ за счет сотрудников полиции.

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Украинские дети начнут участвовать в боевых действиях против РФ из-за нехватки личного состава ВСУ. Об этом сообщил украинский философ и политолог Сергей Дацюк. «Я вам сказал, если война длинная, пойдут воевать все. В том числе подростки рано или поздно <…> И дети тоже на каком-то этапе включаются», — заявил Дацюк в интервью youtube-каналу «Александр Шелест». По его словам, Украине придется отправить детей на фронт в любом случае. Ранее глава пресс-службы Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо сообщил, что с 1 октября в стране состоится постановка женщин-медиков на воинский учет, однако мобилизовывать их сразу никто не будет, передает RT. Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил, что киевский режим принял решение пополнять ряды ВСУ за счет сотрудников полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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