Экс-депутат Рады заявил о мобилизации каждого четвертого полицейского на Украине

Кива: на Украине до конца года мобилизуют до 50 тысяч полицейских
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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, военный трофей
До конца года планируется призвать около 50 тысяч полицейских, подчеркнул Илья Кива Фото:
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Ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили пополнять за счет сотрудников полиции. Планируется мобилизовать четверть всего персонала страны — до 50 тысяч человек. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Планируется до Нового года списать на гражданку и мобилизовать около 50 тысяч полицейских. Это четверть всего личного состава полиции [страны]», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что новая концепция МВД страны заключается в том, чтобы отправлять всех сотрудников на фронт.

На Украине всеобщая мобилизация была введена еще в прошлом году. Сообщалось, что в рядах ВСУ не хватает живой силы. В связи с этим планируется начать призывать в армию граждан, имеющих проблемы со здоровьем, сообщили в Раде. Немецкие журналисты по итогам своего расследования отмечали, что украинские мужчины пытаются сбежать из страны, переодеваясь в женскую одежду, лишь бы не попасть под призыв.

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Ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили пополнять за счет сотрудников полиции. Планируется мобилизовать четверть всего персонала страны — до 50 тысяч человек. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Планируется до Нового года списать на гражданку и мобилизовать около 50 тысяч полицейских. Это четверть всего личного состава полиции [страны]», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что новая концепция МВД страны заключается в том, чтобы отправлять всех сотрудников на фронт. На Украине всеобщая мобилизация была введена еще в прошлом году. Сообщалось, что в рядах ВСУ не хватает живой силы. В связи с этим планируется начать призывать в армию граждан, имеющих проблемы со здоровьем, сообщили в Раде. Немецкие журналисты по итогам своего расследования отмечали, что украинские мужчины пытаются сбежать из страны, переодеваясь в женскую одежду, лишь бы не попасть под призыв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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