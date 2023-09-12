Экс-депутат Рады заявил о мобилизации каждого четвертого полицейского на Украине

Кива: на Украине до конца года мобилизуют до 50 тысяч полицейских

12 сентября 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

До конца года планируется призвать около 50 тысяч полицейских, подчеркнул Илья Кива Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили пополнять за счет сотрудников полиции. Планируется мобилизовать четверть всего персонала страны — до 50 тысяч человек. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Планируется до Нового года списать на гражданку и мобилизовать около 50 тысяч полицейских. Это четверть всего личного состава полиции [страны]», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что новая концепция МВД страны заключается в том, чтобы отправлять всех сотрудников на фронт. На Украине всеобщая мобилизация была введена еще в прошлом году. Сообщалось, что в рядах ВСУ не хватает живой силы. В связи с этим планируется начать призывать в армию граждан, имеющих проблемы со здоровьем, сообщили в Раде. Немецкие журналисты по итогам своего расследования отмечали, что украинские мужчины пытаются сбежать из страны, переодеваясь в женскую одежду, лишь бы не попасть под призыв.

Ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили пополнять за счет сотрудников полиции. Планируется мобилизовать четверть всего персонала страны — до 50 тысяч человек. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Планируется до Нового года списать на гражданку и мобилизовать около 50 тысяч полицейских. Это четверть всего личного состава полиции [страны]», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что новая концепция МВД страны заключается в том, чтобы отправлять всех сотрудников на фронт. На Украине всеобщая мобилизация была введена еще в прошлом году. Сообщалось, что в рядах ВСУ не хватает живой силы. В связи с этим планируется начать призывать в армию граждан, имеющих проблемы со здоровьем, сообщили в Раде. Немецкие журналисты по итогам своего расследования отмечали, что украинские мужчины пытаются сбежать из страны, переодеваясь в женскую одежду, лишь бы не попасть под призыв.