На курганской границе задержали мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

На курганской границе сотрудники ФСБ задержали мигрантов, которые пытались незаконно попасть на территорию России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Установлено, что ранее 16 граждан государств Южной Азии вступили в преступный сговор, направленный на совместное незаконное пересечение границы. Реализуя задуманное, указанные лица проследовали в РФ в обход установленных пунктов пропуска, но были задержаны пограничниками на Курганском и Омском направлении», — сообщили в ведомстве.

По факту незаконного пересечения госграницы на нарушителей возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее URA.RU писало, что курганские приставы выдворили из России более двухсот нелегальных мигрантов. По данным регионального УФССП, это в пять раз больше, чем в прошлом году. Среди нелегалов были граждане Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.