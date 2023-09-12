Уральский дрон-камикадзе «Упырь» поразил лодку ВСУ, форсировавшую Днепр. Видео

13 сентября 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Народный дрон «Упырь» сделали для ударов по противнику в глубине фронта (фото из архива) Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь», который сделали свердловские инженеры, применяют для уничтожения лодок противника на Днепре. За один день дрон-камикадзе взорвал три лодки ВСУ, рассказали разработчики. «Противник, форсируя Днепр, попытался убежать от народного дрона-камикадзе „Упырь“, маневрировал на быстроходной лодке, но по итогу все равно умер. Я могу ошибаться, но за сегодня это уже третья лодка, личный состав которой совершил экстракшн (процедура вывода военных из зоны боевых действий, — прим. URA.RU) на дно Днепра», — написали разработчики в telegram-канале «Повернутые на войне». Ранее URA.RU сообщало, что «Упырь» виртуозно залетел в блиндаж ВСУ. Вход в сооружение был очень маленький и находился низко, но дрон все же смог залететь в него. FPV-дрон «Упырь» разработала команда из Свердловской области. Он предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях.

FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь», который сделали свердловские инженеры, применяют для уничтожения лодок противника на Днепре. За один день дрон-камикадзе взорвал три лодки ВСУ, рассказали разработчики. «Противник, форсируя Днепр, попытался убежать от народного дрона-камикадзе „Упырь“, маневрировал на быстроходной лодке, но по итогу все равно умер. Я могу ошибаться, но за сегодня это уже третья лодка, личный состав которой совершил экстракшн (процедура вывода военных из зоны боевых действий, — прим. URA.RU) на дно Днепра», — написали разработчики в telegram-канале «Повернутые на войне». Ранее URA.RU сообщало, что «Упырь» виртуозно залетел в блиндаж ВСУ. Вход в сооружение был очень маленький и находился низко, но дрон все же смог залететь в него. FPV-дрон «Упырь» разработала команда из Свердловской области. Он предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях.