12 сентября 2023

Уральский дрон-камикадзе «Упырь» поразил лодку ВСУ, форсировавшую Днепр. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Народный дрон «Упырь» сделали для ударов по противнику в глубине фронта (фото из архива) Фото:

FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь», который сделали свердловские инженеры, применяют для уничтожения лодок противника на Днепре. За один день дрон-камикадзе взорвал три лодки ВСУ, рассказали разработчики.

«Противник, форсируя Днепр, попытался убежать от народного дрона-камикадзе „Упырь“, маневрировал на быстроходной лодке, но по итогу все равно умер. Я могу ошибаться, но за сегодня это уже третья лодка, личный состав которой совершил экстракшн (процедура вывода военных из зоны боевых действий, — прим. URA.RU) на дно Днепра», — написали разработчики в telegram-канале «Повернутые на войне».

Ранее URA.RU сообщало, что «Упырь» виртуозно залетел в блиндаж ВСУ. Вход в сооружение был очень маленький и находился низко, но дрон все же смог залететь в него. FPV-дрон «Упырь» разработала команда из Свердловской области. Он предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях.

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FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь», который сделали свердловские инженеры, применяют для уничтожения лодок противника на Днепре. За один день дрон-камикадзе взорвал три лодки ВСУ, рассказали разработчики. «Противник, форсируя Днепр, попытался убежать от народного дрона-камикадзе „Упырь“, маневрировал на быстроходной лодке, но по итогу все равно умер. Я могу ошибаться, но за сегодня это уже третья лодка, личный состав которой совершил экстракшн (процедура вывода военных из зоны боевых действий, — прим. URA.RU) на дно Днепра», — написали разработчики в telegram-канале «Повернутые на войне». Ранее URA.RU сообщало, что «Упырь» виртуозно залетел в блиндаж ВСУ. Вход в сооружение был очень маленький и находился низко, но дрон все же смог залететь в него. FPV-дрон «Упырь» разработала команда из Свердловской области. Он предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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