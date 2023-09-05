Уральский дрон-камикадзе «Упырь» виртуозно залетел в блиндаж ВСУ. Видео

Уральский дрон «Упырь» взорвал блиндаж ВСУ, залетев в него

06 сентября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

«Упырь» используют для ударов по противнику в глубине фронта (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разработчики FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» опубликовали видео, как беспилотник уничтожает блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородском пограничье. Вход в сооружение был очень маленький и находился низко, но дрон все же смог залететь в него. «Снайперский заход народного дрона-камикадзе „Упырь“ в блиндаж противника. На самом деле одно из самых сложных попаданий. Вход очень небольшой и расположен низко, перепад высот и лесополосы, не говоря уже про окопный РЭБ, но боец-дроновод мастерски зашел туда, куда нужно», — рассказали разработчики дрона в авторском telegram-канале «Повернутые на войне». FPV-дрон «Упырь» разработала команда из Свердловской области. Он предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Беспилотник может нести боеприпасы, его уже несколько месяцев успешно применяют в боях, в том числе в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы. «Упырь» был представлен на выставке «Армия — 2023».

Разработчики FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» опубликовали видео, как беспилотник уничтожает блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородском пограничье. Вход в сооружение был очень маленький и находился низко, но дрон все же смог залететь в него. «Снайперский заход народного дрона-камикадзе „Упырь“ в блиндаж противника. На самом деле одно из самых сложных попаданий. Вход очень небольшой и расположен низко, перепад высот и лесополосы, не говоря уже про окопный РЭБ, но боец-дроновод мастерски зашел туда, куда нужно», — рассказали разработчики дрона в авторском telegram-канале «Повернутые на войне». FPV-дрон «Упырь» разработала команда из Свердловской области. Он предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Беспилотник может нести боеприпасы, его уже несколько месяцев успешно применяют в боях, в том числе в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы. «Упырь» был представлен на выставке «Армия — 2023».