Разработчики FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» опубликовали видео, как беспилотник уничтожает блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородском пограничье. Вход в сооружение был очень маленький и находился низко, но дрон все же смог залететь в него.
«Снайперский заход народного дрона-камикадзе „Упырь“ в блиндаж противника. На самом деле одно из самых сложных попаданий. Вход очень небольшой и расположен низко, перепад высот и лесополосы, не говоря уже про окопный РЭБ, но боец-дроновод мастерски зашел туда, куда нужно», — рассказали разработчики дрона в авторском telegram-канале «Повернутые на войне».
FPV-дрон «Упырь» разработала команда из Свердловской области. Он предназначен для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Беспилотник может нести боеприпасы, его уже несколько месяцев успешно применяют в боях, в том числе в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы. «Упырь» был представлен на выставке «Армия — 2023».
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