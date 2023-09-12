Курганский сапер, занимающийся разминированием в зоне СВО, попросил земляков помочь купить внедорожник для выполнения боевых задач. Об этом сообщила управляющая делами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова.
«Дорогие земляки, я участник военной спецоперации. Хотел обратиться к вам за помощью в приобретении внедорожника. Машина поможет нам перемещаться в нужные районы для выполнения боевых задач. Заранее благодарю вас, победа будет за нами», — сказал боец в видеообращении, опубликованном на личной странице Булатовой в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что снайпер с позывным «Пуля» записал видеообращение к курганцам. В нем он попросил помочь с покупкой лазерного дальномера. Также сообщалось, что курганский боец «Перс» попросил у земляков дроны и оборудование.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.