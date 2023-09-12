12 сентября 2023

Курганский боец из зоны СВО, обезвреживающий мины, обратился к землякам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ разминируют центр Донецка от "Лепестков". Донецк, сапер
Курганский сапер попросил земляков купить внедорожник на фронт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский сапер, занимающийся разминированием в зоне СВО, попросил земляков помочь купить внедорожник для выполнения боевых задач. Об этом сообщила управляющая делами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова.

«Дорогие земляки, я участник военной спецоперации. Хотел обратиться к вам за помощью в приобретении внедорожника. Машина поможет нам перемещаться в нужные районы для выполнения боевых задач. Заранее благодарю вас, победа будет за нами», — сказал боец в видеообращении, опубликованном на личной странице Булатовой в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что снайпер с позывным «Пуля» записал видеообращение к курганцам. В нем он попросил помочь с покупкой лазерного дальномера. Также сообщалось, что курганский боец «Перс» попросил у земляков дроны и оборудование.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский сапер, занимающийся разминированием в зоне СВО, попросил земляков помочь купить внедорожник для выполнения боевых задач. Об этом сообщила управляющая делами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова. «Дорогие земляки, я участник военной спецоперации. Хотел обратиться к вам за помощью в приобретении внедорожника. Машина поможет нам перемещаться в нужные районы для выполнения боевых задач. Заранее благодарю вас, победа будет за нами», — сказал боец в видеообращении, опубликованном на личной странице Булатовой в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что снайпер с позывным «Пуля» записал видеообращение к курганцам. В нем он попросил помочь с покупкой лазерного дальномера. Также сообщалось, что курганский боец «Перс» попросил у земляков дроны и оборудование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...