Курганский боец из зоны СВО, обезвреживающий мины, обратился к землякам. Видео

13 сентября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Курганский сапер попросил земляков купить внедорожник на фронт Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский сапер, занимающийся разминированием в зоне СВО, попросил земляков помочь купить внедорожник для выполнения боевых задач. Об этом сообщила управляющая делами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова. «Дорогие земляки, я участник военной спецоперации. Хотел обратиться к вам за помощью в приобретении внедорожника. Машина поможет нам перемещаться в нужные районы для выполнения боевых задач. Заранее благодарю вас, победа будет за нами», — сказал боец в видеообращении, опубликованном на личной странице Булатовой в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что снайпер с позывным «Пуля» записал видеообращение к курганцам. В нем он попросил помочь с покупкой лазерного дальномера. Также сообщалось, что курганский боец «Перс» попросил у земляков дроны и оборудование.

Курганский сапер, занимающийся разминированием в зоне СВО, попросил земляков помочь купить внедорожник для выполнения боевых задач. Об этом сообщила управляющая делами — руководитель аппарата администрации Куртамышского округа Галина Булатова. «Дорогие земляки, я участник военной спецоперации. Хотел обратиться к вам за помощью в приобретении внедорожника. Машина поможет нам перемещаться в нужные районы для выполнения боевых задач. Заранее благодарю вас, победа будет за нами», — сказал боец в видеообращении, опубликованном на личной странице Булатовой в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что снайпер с позывным «Пуля» записал видеообращение к курганцам. В нем он попросил помочь с покупкой лазерного дальномера. Также сообщалось, что курганский боец «Перс» попросил у земляков дроны и оборудование.