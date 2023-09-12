В челябинском городе все школы закроют на карантин

13 сентября 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Школы Снежинска будут закрыты с 14 по 20 сентября включительно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Все школы Снежинска (Челябинская область) отправят на карантин с 14 до 21 сентября. Об этом URA.RU 13 сентября сообщил глава города Андрей Пульников. «Готовится соответствующее постановление. С завтрашнего дня и по 20 сентября все образовательные учреждения города закроются на карантин», — заявил URA.RU Пульников. Причиной стало превышение средних показателей по ОРВИ. Пульников отметил, что отмены занятий на карантине не будет, образовательный процесс перейдет в онлайн. В мэрии приняли решение разделить детей и перевести на дистанционное обучение. Школы в Снежинске стали закрывать с 12 сентября. На дистанционное обучение начали переводить и в Красноармейском районе. Там карантин объявили из-за гриппа и ОРВИ, еще два класса закрыли из-за вспышки менингококковой инфекции.

Все школы Снежинска (Челябинская область) отправят на карантин с 14 до 21 сентября. Об этом URA.RU 13 сентября сообщил глава города Андрей Пульников. «Готовится соответствующее постановление. С завтрашнего дня и по 20 сентября все образовательные учреждения города закроются на карантин», — заявил URA.RU Пульников. Причиной стало превышение средних показателей по ОРВИ. Пульников отметил, что отмены занятий на карантине не будет, образовательный процесс перейдет в онлайн. В мэрии приняли решение разделить детей и перевести на дистанционное обучение. Школы в Снежинске стали закрывать с 12 сентября. На дистанционное обучение начали переводить и в Красноармейском районе. Там карантин объявили из-за гриппа и ОРВИ, еще два класса закрыли из-за вспышки менингококковой инфекции.