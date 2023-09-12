12 сентября 2023

В челябинском городе все школы закроют на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, класс, школьный класс, карантин, каникулы, школа, дистант
Школы Снежинска будут закрыты с 14 по 20 сентября включительно Фото:

Все школы Снежинска (Челябинская область) отправят на карантин с 14 до 21 сентября. Об этом URA.RU 13 сентября сообщил глава города Андрей Пульников.

«Готовится соответствующее постановление. С завтрашнего дня и по 20 сентября все образовательные учреждения города закроются на карантин», — заявил URA.RU Пульников.

Причиной стало превышение средних показателей по ОРВИ. Пульников отметил, что отмены занятий на карантине не будет, образовательный процесс перейдет в онлайн. В мэрии приняли решение разделить детей и перевести на дистанционное обучение.

Школы в Снежинске стали закрывать с 12 сентября. На дистанционное обучение начали переводить и в Красноармейском районе. Там карантин объявили из-за гриппа и ОРВИ, еще два класса закрыли из-за вспышки менингококковой инфекции.

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Все школы Снежинска (Челябинская область) отправят на карантин с 14 до 21 сентября. Об этом URA.RU 13 сентября сообщил глава города Андрей Пульников. «Готовится соответствующее постановление. С завтрашнего дня и по 20 сентября все образовательные учреждения города закроются на карантин», — заявил URA.RU Пульников. Причиной стало превышение средних показателей по ОРВИ. Пульников отметил, что отмены занятий на карантине не будет, образовательный процесс перейдет в онлайн. В мэрии приняли решение разделить детей и перевести на дистанционное обучение. Школы в Снежинске стали закрывать с 12 сентября. На дистанционное обучение начали переводить и в Красноармейском районе. Там карантин объявили из-за гриппа и ОРВИ, еще два класса закрыли из-за вспышки менингококковой инфекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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