В челябинском городе все школы закроют на карантин

Все школы Снежинска (Челябинская область) отправят на карантин с 14 до 21 сентября. Об этом URA.RU 13 сентября сообщил глава города Андрей Пульников.
«Готовится соответствующее постановление. С завтрашнего дня и по 20 сентября все образовательные учреждения города закроются на карантин», — заявил URA.RU Пульников.
Причиной стало превышение средних показателей по ОРВИ. Пульников отметил, что отмены занятий на карантине не будет, образовательный процесс перейдет в онлайн. В мэрии приняли решение разделить детей и перевести на дистанционное обучение.
Школы в Снежинске стали закрывать с 12 сентября. На дистанционное обучение начали переводить и в Красноармейском районе. Там карантин объявили из-за гриппа и ОРВИ, еще два класса закрыли из-за вспышки менингококковой инфекции.
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