На севере Пермского края начали включать отопление

13 сентября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Отопление уже начали подавать в Гайнском и Губахинском округах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Губахинском округе (Пермский край) начали подключать социальные объекты и жилые дома к отоплению, не дожидаясь холодной погоды. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал мэр города Николай Лазейкин. «Подписал постановление о начале отопительного сезона в Губахинском муниципальном округе. Не ждем нормативную пятидневку с температурой ниже +8 градусов и с 13 сентября начинаем запуск тепла в детские сады, школы, больницы и жилые дома», — написал глава. Ранее к отоплению уже подключили дома на самом севере региона — в Гайнском округе. Отопительный сезон там начался 1 сентября. В Перми, несмотря на то, что отопительный сезон еще не начался, к отоплению уже подключили две больницы. В мэрии горожанам также напомнили, что отопление включают после пяти дней со средней температурой ниже восьми градусов тепла.

В Губахинском округе (Пермский край) начали подключать социальные объекты и жилые дома к отоплению, не дожидаясь холодной погоды. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал мэр города Николай Лазейкин. «Подписал постановление о начале отопительного сезона в Губахинском муниципальном округе. Не ждем нормативную пятидневку с температурой ниже +8 градусов и с 13 сентября начинаем запуск тепла в детские сады, школы, больницы и жилые дома», — написал глава. Ранее к отоплению уже подключили дома на самом севере региона — в Гайнском округе. Отопительный сезон там начался 1 сентября. В Перми, несмотря на то, что отопительный сезон еще не начался, к отоплению уже подключили две больницы. В мэрии горожанам также напомнили, что отопление включают после пяти дней со средней температурой ниже восьми градусов тепла.