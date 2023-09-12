12 сентября 2023

На севере Пермского края начали включать отопление

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Отопление уже начали подавать в Гайнском и Губахинском округах Фото:

В Губахинском округе (Пермский край) начали подключать социальные объекты и жилые дома к отоплению, не дожидаясь холодной погоды. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал мэр города Николай Лазейкин.

«Подписал постановление о начале отопительного сезона в Губахинском муниципальном округе. Не ждем нормативную пятидневку с температурой ниже +8 градусов и с 13 сентября начинаем запуск тепла в детские сады, школы, больницы и жилые дома», — написал глава.

Ранее к отоплению уже подключили дома на самом севере региона — в Гайнском округе. Отопительный сезон там начался 1 сентября. В Перми, несмотря на то, что отопительный сезон еще не начался, к отоплению уже подключили две больницы. В мэрии горожанам также напомнили, что отопление включают после пяти дней со средней температурой ниже восьми градусов тепла.

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В Губахинском округе (Пермский край) начали подключать социальные объекты и жилые дома к отоплению, не дожидаясь холодной погоды. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал мэр города Николай Лазейкин. «Подписал постановление о начале отопительного сезона в Губахинском муниципальном округе. Не ждем нормативную пятидневку с температурой ниже +8 градусов и с 13 сентября начинаем запуск тепла в детские сады, школы, больницы и жилые дома», — написал глава. Ранее к отоплению уже подключили дома на самом севере региона — в Гайнском округе. Отопительный сезон там начался 1 сентября. В Перми, несмотря на то, что отопительный сезон еще не начался, к отоплению уже подключили две больницы. В мэрии горожанам также напомнили, что отопление включают после пяти дней со средней температурой ниже восьми градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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