Блогер Литвин отдал свой спорткар жительнице Тюменской области. Видео

13 сентября 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Стоимость модели начинается от девяти миллионов рублей Фото: Александр Константинов © URA.RU Российский блогер Михаил Литвин передал жительнице Тобольска (Тюменская область) свою BMW M4. Ранее 17-летняя Елизавета выиграла в розыгрыше, главным призом которого стал этот автомобиль. «Машина, которая была украдена в Арабских Эмиратах у одного сахалинского паренька. Казалось, можно было бы уже смириться, но год поисков, за которыми следили миллионы людей, оказался не напрасным, и машина была найдена. Далее за нее боролись сотни тысяч сердец со всей России. А сегодня она поменяет навсегда жизнь двух 17-летних ребят, которые ее выиграли», — написал Литвин у себя в telegram-канале. Пара планирует продать автомобиль, а на вырученные деньги приобрести квартиру. Ранее URA.RU сообщало, что Елизавета участвовала в розыгрыше вместе со своим парнем. Именно девушка стала обладательницей спорткара, стоимость которого начинается от девяти миллионов рублей. Фото: telegram-канал «Литвин» / https://t.me/litvintm

Российский блогер Михаил Литвин передал жительнице Тобольска (Тюменская область) свою BMW M4. Ранее 17-летняя Елизавета выиграла в розыгрыше, главным призом которого стал этот автомобиль. «Машина, которая была украдена в Арабских Эмиратах у одного сахалинского паренька. Казалось, можно было бы уже смириться, но год поисков, за которыми следили миллионы людей, оказался не напрасным, и машина была найдена. Далее за нее боролись сотни тысяч сердец со всей России. А сегодня она поменяет навсегда жизнь двух 17-летних ребят, которые ее выиграли», — написал Литвин у себя в telegram-канале. Пара планирует продать автомобиль, а на вырученные деньги приобрести квартиру. Ранее URA.RU сообщало, что Елизавета участвовала в розыгрыше вместе со своим парнем. Именно девушка стала обладательницей спорткара, стоимость которого начинается от девяти миллионов рублей.