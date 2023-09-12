12 сентября 2023

Блогер Литвин отдал свой спорткар жительнице Тюменской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, bmw, логотип, бмв
Стоимость модели начинается от девяти миллионов рублей Фото:

Российский блогер Михаил Литвин передал жительнице Тобольска (Тюменская область) свою BMW M4. Ранее 17-летняя Елизавета выиграла в розыгрыше, главным призом которого стал этот автомобиль.

«Машина, которая была украдена в Арабских Эмиратах у одного сахалинского паренька. Казалось, можно было бы уже смириться, но год поисков, за которыми следили миллионы людей, оказался не напрасным, и машина была найдена. Далее за нее боролись сотни тысяч сердец со всей России. А сегодня она поменяет навсегда жизнь двух 17-летних ребят, которые ее выиграли», — написал Литвин у себя в telegram-канале.

Пара планирует продать автомобиль, а на вырученные деньги приобрести квартиру. Ранее URA.RU сообщало, что Елизавета участвовала в розыгрыше вместе со своим парнем. Именно девушка стала обладательницей спорткара, стоимость которого начинается от девяти миллионов рублей.

Фото:

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Российский блогер Михаил Литвин передал жительнице Тобольска (Тюменская область) свою BMW M4. Ранее 17-летняя Елизавета выиграла в розыгрыше, главным призом которого стал этот автомобиль. «Машина, которая была украдена в Арабских Эмиратах у одного сахалинского паренька. Казалось, можно было бы уже смириться, но год поисков, за которыми следили миллионы людей, оказался не напрасным, и машина была найдена. Далее за нее боролись сотни тысяч сердец со всей России. А сегодня она поменяет навсегда жизнь двух 17-летних ребят, которые ее выиграли», — написал Литвин у себя в telegram-канале. Пара планирует продать автомобиль, а на вырученные деньги приобрести квартиру. Ранее URA.RU сообщало, что Елизавета участвовала в розыгрыше вместе со своим парнем. Именно девушка стала обладательницей спорткара, стоимость которого начинается от девяти миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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