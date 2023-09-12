В Тюмени 550 человек лишили возможности арендовать самокаты

13 сентября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Правила пользования самокатами нарушили более 500 тюменцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени заблокировали порядка 550 аккаунтов горожан, которые допустили нарушения, передвигаясь на арендованных самокатах. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава мэрии Руслан Кухарук. «Рассмотрели на коллегии проблемы, возникающие в связи с использованием электрических самокатов. Операторами по аренде в Тюмени за лето выдано более 185 599 предупреждений пользователям, порядка 550 аккаунтов злостных нарушителей заблокированы», — рассказал глава администрации. Он также напомнил, что в целях безопасности в областной столице установлены 65 медленных зон, где самокатчики не могут ездить на скорости свыше 15 км/ч. Еще в 30 зонах эксплуатация самокатов вовсе запрещена. Как ранее писало URA.RU, ЧП с участием самокатчиков в Тюмени не редкость. Так, этим летом только за первую неделю июня в авариях с участием СИМ пострадали 65 детей.

В Тюмени заблокировали порядка 550 аккаунтов горожан, которые допустили нарушения, передвигаясь на арендованных самокатах. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава мэрии Руслан Кухарук. «Рассмотрели на коллегии проблемы, возникающие в связи с использованием электрических самокатов. Операторами по аренде в Тюмени за лето выдано более 185 599 предупреждений пользователям, порядка 550 аккаунтов злостных нарушителей заблокированы», — рассказал глава администрации. Он также напомнил, что в целях безопасности в областной столице установлены 65 медленных зон, где самокатчики не могут ездить на скорости свыше 15 км/ч. Еще в 30 зонах эксплуатация самокатов вовсе запрещена. Как ранее писало URA.RU, ЧП с участием самокатчиков в Тюмени не редкость. Так, этим летом только за первую неделю июня в авариях с участием СИМ пострадали 65 детей.