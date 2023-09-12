12 сентября 2023

В Тюмени 550 человек лишили возможности арендовать самокаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самокаты. Челябинск, самокат
Правила пользования самокатами нарушили более 500 тюменцев Фото:

В Тюмени заблокировали порядка 550 аккаунтов горожан, которые допустили нарушения, передвигаясь на арендованных самокатах. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава мэрии Руслан Кухарук.

«Рассмотрели на коллегии проблемы, возникающие в связи с использованием электрических самокатов. Операторами по аренде в Тюмени за лето выдано более 185 599 предупреждений пользователям, порядка 550 аккаунтов злостных нарушителей заблокированы», — рассказал глава администрации.

Он также напомнил, что в целях безопасности в областной столице установлены 65 медленных зон, где самокатчики не могут ездить на скорости свыше 15 км/ч. Еще в 30 зонах эксплуатация самокатов вовсе запрещена.

Как ранее писало URA.RU, ЧП с участием самокатчиков в Тюмени не редкость. Так, этим летом только за первую неделю июня в авариях с участием СИМ пострадали 65 детей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени заблокировали порядка 550 аккаунтов горожан, которые допустили нарушения, передвигаясь на арендованных самокатах. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава мэрии Руслан Кухарук. «Рассмотрели на коллегии проблемы, возникающие в связи с использованием электрических самокатов. Операторами по аренде в Тюмени за лето выдано более 185 599 предупреждений пользователям, порядка 550 аккаунтов злостных нарушителей заблокированы», — рассказал глава администрации. Он также напомнил, что в целях безопасности в областной столице установлены 65 медленных зон, где самокатчики не могут ездить на скорости свыше 15 км/ч. Еще в 30 зонах эксплуатация самокатов вовсе запрещена. Как ранее писало URA.RU, ЧП с участием самокатчиков в Тюмени не редкость. Так, этим летом только за первую неделю июня в авариях с участием СИМ пострадали 65 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...