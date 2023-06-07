В Тюмени посчитали детей, пострадавших в ДТП с самокатами за первую неделю лета

За первую неделю лета в Тюмени в ДТП с самокатами пострадало 65 детей

Травмы получены в основном из-за несоблюдения правил дорожного движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени за первую неделю июня в авариях с участием самокатов пострадали 65 детей. Родители восьмерых из них обратились на станцию скорой помощи, еще 57 пострадавших были доставлены в приемное отделение ОКБ №2. Такие данные URA.RU предоставили в областном департаменте здравоохранения.

«С 1 по 8 июня 17 тюменцев обратились на станцию скорой медицинской помощи после падения с самоката, столкновением с автомобилем или самокатчиками. Среди пострадавших — 8 детей. В эти же даты в детское приемное отделение ОКБ №2 обратились 57 пациентов с травмами после использования самоката», — сообщили в ведомстве.

По данным депздрава, большинство инцидентов произошло с теми, кто передвигался на электросамокатах. Основными причинами травмирования медики называют превышение допустимой скорости и несоблюдение правил дорожного движения.

По данным агентства, среди пострадавших есть те, кто не обращается в врачам. Чаще всего это взрослое население. Так в редакцию обратилась тюменка, которую 7 июня сбил юноша на электросамокате. «Я катила свой самокат по тротуару в районе улиц Мельникайте-Котовского, навстречу ехал парень на прокатном электросамокате. Там было людно, ему некуда было приткнуться и парень врезался в меня. Оба наших самоката упали на землю, я сама упала, ударилась. Парень почти сразу же вскочил и уехал. Мне помогли подняться прохожие», — рассказала Ева Смирнова.

Девушка не стала обращаться в больницу. Первую помощь она оказала себе сама. По словам Евы, теперь она опасается людей на электросамокатах и впредь будет держаться от них подальше.