Журналисты сообщили о гибели пилотов разбившегося под Волгоградом истребителя

Mash: экипаж СУ-24 погиб, не успев катапультироваться
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Оба пилота бомбардировщика погибли, пишет Mash Фото:

Оба пилота истребителя СУ-24М, упавшего 12 сентября в Волгоградской области, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что экипаж не успел катапультироваться.

«Предварительно, оба пилота Су-24М, упавшего вчера в Волгоградской области, погибли», — сообщает канал. Авторы пишут, что экипаж в лице командира Сергея А. и Руслана А. не смог катапультироваться.

Первые сообщения об упавшем истребители появились 12 сентября. Он пропал с радаров в Калачевском районе Волгоградской области, передает «Царьград». Позже МО РФ сообщало, что бомбардировщик потерпел крушение во время выполнения тренировочного полета.

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Оба пилота истребителя СУ-24М, упавшего 12 сентября в Волгоградской области, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что экипаж не успел катапультироваться. «Предварительно, оба пилота Су-24М, упавшего вчера в Волгоградской области, погибли», — сообщает канал. Авторы пишут, что экипаж в лице командира Сергея А. и Руслана А. не смог катапультироваться. Первые сообщения об упавшем истребители появились 12 сентября. Он пропал с радаров в Калачевском районе Волгоградской области, передает «Царьград». Позже МО РФ сообщало, что бомбардировщик потерпел крушение во время выполнения тренировочного полета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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