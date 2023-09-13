Журналисты сообщили о гибели пилотов разбившегося под Волгоградом истребителя

Оба пилота истребителя СУ-24М, упавшего 12 сентября в Волгоградской области, по предварительным данным, погибли. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что экипаж не успел катапультироваться.
«Предварительно, оба пилота Су-24М, упавшего вчера в Волгоградской области, погибли», — сообщает канал. Авторы пишут, что экипаж в лице командира Сергея А. и Руслана А. не смог катапультироваться.
Первые сообщения об упавшем истребители появились 12 сентября. Он пропал с радаров в Калачевском районе Волгоградской области, передает «Царьград». Позже МО РФ сообщало, что бомбардировщик потерпел крушение во время выполнения тренировочного полета.
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