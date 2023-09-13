Зеленский: Запад позволил РФ закрепиться на Украине

Медлительность поставок западного вооружения Киеву позволила РФ закрепиться на линии фронта, заминировав территорию. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы ждали слишком долго [поставок от Запада]. Мы дали России слишком много времени для подготовки к контрнаступлению. Россия закрепилась на Украине, заминировала поля», — сказал Зеленский в интервью CNN.
Также Зеленский признался, что не верит в счастливый конец контрнаступления. По его совам, операция не является сценарием для фильма. ВСУ в ходе наступления несут огромные потери, резюмировал он, передает деловое издание «Взгляд». Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что Киев пытается компенсировать провал контрнаступления атаками на российские регионы, пишут «Дни.ру».
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