Экс-главу курганского округа заключили под стражу

13 сентября 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Бывший глава Целинного округа Сытов заключен под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего главу Целинного округа Курганской области Александра Сытова заключили под стражу. Его обвиняют в получении взятки. Соответствующая информация появилась на сайте управления Следственного комитета по Курганской области. «Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области продолжается расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы администрации Целинного района Курганской области, обвиняемого в совершении трех преступлений по статье получения взятки. Судом по ходатайству следственных органов обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — указано на сайте Следкома. По информации ведомства, Сытов неоднократно получал взятки от представителей коммерческий организаций за заключение договор подряда. Сообщается, что следствие установило три случая нарушения в работе бывшего главы. Отмечается, что Сытов получил деньги за возможность заключить договор на строительство спортзала в сельской школе без проведения аукциона. Ранее URA.RU писало, что бывшего мэра курганского округа обвиняют в коррупции. Следователи утверждают, что Сытов получил три взятки.

Бывшего главу Целинного округа Курганской области Александра Сытова заключили под стражу. Его обвиняют в получении взятки. Соответствующая информация появилась на сайте управления Следственного комитета по Курганской области. «Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области продолжается расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы администрации Целинного района Курганской области, обвиняемого в совершении трех преступлений по статье получения взятки. Судом по ходатайству следственных органов обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — указано на сайте Следкома. По информации ведомства, Сытов неоднократно получал взятки от представителей коммерческий организаций за заключение договор подряда. Сообщается, что следствие установило три случая нарушения в работе бывшего главы. Отмечается, что Сытов получил деньги за возможность заключить договор на строительство спортзала в сельской школе без проведения аукциона. Ранее URA.RU писало, что бывшего мэра курганского округа обвиняют в коррупции. Следователи утверждают, что Сытов получил три взятки.