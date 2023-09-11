Бывшего мэра курганского округа обвиняют в коррупции

12 сентября 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Александра Сытова подозревают в получении трех взяток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего главу Целинного муниципального округа Курганской области Александра Сытова обвиняют в получении трех взяток. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области предъявлено обвинение бывшему главе администрации Целинного района Курганской области. Бывший чиновник обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 290 УК (получение взятки). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Курганской области», — указано в сообщении. В 2022 году, по данным следствия, он получил три взятки от заинтересованного лица, чтобы можно было заключить договоры подряда на строительство спортивного зала сельской школы без проведения аукциона и оперативно оплатить произведенные работы. Следователи устанавливают обстоятельства преступлений и проверяют причастность подозреваемого к совершению иных эпизодов коррупционной деятельности. Сытова задержали. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Сытов возглавлял округ с 2020 года. В феврале он ушел в отставку по состоянию здоровья. Тогда источники URA.RU, близкие к властям, сообщали, что его подозревают в финансовых махинациях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего главу Целинного муниципального округа Курганской области Александра Сытова обвиняют в получении трех взяток. Данная информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области предъявлено обвинение бывшему главе администрации Целинного района Курганской области. Бывший чиновник обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 290 УК (получение взятки). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Курганской области», — указано в сообщении. В 2022 году, по данным следствия, он получил три взятки от заинтересованного лица, чтобы можно было заключить договоры подряда на строительство спортивного зала сельской школы без проведения аукциона и оперативно оплатить произведенные работы. Следователи устанавливают обстоятельства преступлений и проверяют причастность подозреваемого к совершению иных эпизодов коррупционной деятельности. Сытова задержали. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Сытов возглавлял округ с 2020 года. В феврале он ушел в отставку по состоянию здоровья. Тогда источники URA.RU, близкие к властям, сообщали, что его подозревают в финансовых махинациях.