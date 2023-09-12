Грибник раскрыл, что еще не собрано в тундре ЯНАО в сентябре

В сентябре в тундре ЯНАО растут волнушки и подосиновики

13 сентября 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

В середине сентября в тундре ЯНАО растет много подосиновиков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Больше всего грибов в ямальской тундре можно найти в конце августа и середине сентября. Однако не все разновидности остались в лесу в этот период, рассказал URA.RU грибник из ЯНАО Виктор. По его словам, в это время года можно собирать волнушки и подосиновики. «Редко встречаются сейчас маслята. В тундре Салехарда и Нового Уренгое их практически найти невозможно. Они лезут после хороших дождей и растут целыми полянами, а не по одному. Соответственно, их сейчас не стоит и искать. Подходит к концу сезон подосиновиков и белых грибов», — уточнил мужчина. Собеседник отметил, что практически во всей ямальской тундре всегда можно найти красноголовики, реже встречается белый гриб. Много волнушек, которые можно только засолить или замариновать. Жарить и засушивать их не рекомендуется. «В этом году грибы пошли рано. Их было намного больше, чем в прошлом. Грибники до сих пор ведрами несут урожай домой. Но некоторые разновидности уже отходят. Что интересно, в Ноябрьске тот или другой гриб может еще расти, а в Новом Уренгое уже нет», — объяснил он. Деликатесом считаются белые грузди, но эти грибы «на любителя». Именно их чаще всего продают ямальцы. При этом очень редко на Ямале встречаются рыжики. «Сейчас смело можно отправляться на поиски волнушек и подосиновиков. Еще пару недель они расти будут точно», — подытожил он. Ранее сообщалось, что на Ямале рано стартовал грибной сезон. Жители округа начали собирать урожай в середине июня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше всего грибов в ямальской тундре можно найти в конце августа и середине сентября. Однако не все разновидности остались в лесу в этот период, рассказал URA.RU грибник из ЯНАО Виктор. По его словам, в это время года можно собирать волнушки и подосиновики. «Редко встречаются сейчас маслята. В тундре Салехарда и Нового Уренгое их практически найти невозможно. Они лезут после хороших дождей и растут целыми полянами, а не по одному. Соответственно, их сейчас не стоит и искать. Подходит к концу сезон подосиновиков и белых грибов», — уточнил мужчина. Собеседник отметил, что практически во всей ямальской тундре всегда можно найти красноголовики, реже встречается белый гриб. Много волнушек, которые можно только засолить или замариновать. Жарить и засушивать их не рекомендуется. «В этом году грибы пошли рано. Их было намного больше, чем в прошлом. Грибники до сих пор ведрами несут урожай домой. Но некоторые разновидности уже отходят. Что интересно, в Ноябрьске тот или другой гриб может еще расти, а в Новом Уренгое уже нет», — объяснил он. Деликатесом считаются белые грузди, но эти грибы «на любителя». Именно их чаще всего продают ямальцы. При этом очень редко на Ямале встречаются рыжики. «Сейчас смело можно отправляться на поиски волнушек и подосиновиков. Еще пару недель они расти будут точно», — подытожил он. Ранее сообщалось, что на Ямале рано стартовал грибной сезон. Жители округа начали собирать урожай в середине июня.