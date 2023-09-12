Предприятие концерна «Калашников» будет делать допзащиту для курганских БМП

Курганские БМП-3 оснастят навесными комплектами допзащиты (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Московский НИИ Стали (входит в концерн «Калашников» госкорпорации Ростех) будет производить навесные комплекты дополнительной защиты (НКДЗ) для курганских боевых машин БМП-3. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов.

«НИИ Стали будет выпускать навесной комплект динамической защиты (НКДЗ). Мы со своей стороны доработали машину под установку этого комплекта, с тем, чтобы серийно выпускаемая техника имела возможность быстрого монтажа НКДЗ» — рассказал Хромов РИА Новости.

Также специалист «Курганмашзавода» отметил, что военные из зоны СВО высоко оценили допзащиту БМП-3. По словам Хромова, решетки спасают технику от кумулятивных снарядов, а бронеэкраны защищают боевые машины от пуль, осколков и мелкокалиберных снарядов. Кроме того, бойцы с фронта хвалят комплекс вооружения бронемашин за подвижность и ремонтопригодность.

Ранее URA.RU писало, что с начала спецоперации «Курганмашзавод» в 30 раз увеличил выпуск допзащиты. Бронеэкраны и решетки устанавливаются на БМП-3. Они идут как в комплектации техники, так и отдельными партиями. Также сообщалось, что военному заводу из Кургана направили миллиарды рублей на переоснащение производства.