«Курганмашзавод» потратит миллиарды на обновление производства

КМЗ получил миллиарды на переоснащение производственных мощностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

«Курганмашзавод», производящий боевые машины пехоты и десанта, получил субсидию в несколько миллиардов рублей на переоснащение производства. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС предприятия Роман Хромов.

«Госкорпорация Ростех и холдинг „Высокоточные комплексы“ совместно с Минпромторгом провели большую работу по выделению субсидий на развитие производства. ПАО „Курганмашзавод“ получил, наверное, одну из самых больших сумм на переоснащение производства, которая исчисляется миллиардами рублей», — рассказал Хромов изданию РИА Новости. За 2023—2024 годы планируется заказать новое оборудование, провести строительно-монтажные работы и ремонт производственных помещений.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил в войска партию новых и отремонтированных БМП-3. В комплектации боевых машин идут бронеэкраны и решетки. Выпуск комплектов допзащиты с начала СВО вырос в 30 раз, сообщает Госкорпорация Ростех.