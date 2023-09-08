«Курганмашзавод» потратит миллиарды на обновление производства

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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
КМЗ получил миллиарды на переоснащение производственных мощностей Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

«Курганмашзавод», производящий боевые машины пехоты и десанта, получил субсидию в несколько миллиардов рублей на переоснащение производства. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС предприятия Роман Хромов.

«Госкорпорация Ростех и холдинг „Высокоточные комплексы“ совместно с Минпромторгом провели большую работу по выделению субсидий на развитие производства. ПАО „Курганмашзавод“ получил, наверное, одну из самых больших сумм на переоснащение производства, которая исчисляется миллиардами рублей», — рассказал Хромов изданию РИА Новости. За 2023—2024 годы планируется заказать новое оборудование, провести строительно-монтажные работы и ремонт производственных помещений.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил в войска партию новых и отремонтированных БМП-3. В комплектации боевых машин идут бронеэкраны и решетки. Выпуск комплектов допзащиты с начала СВО вырос в 30 раз, сообщает Госкорпорация Ростех.

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«Курганмашзавод», производящий боевые машины пехоты и десанта, получил субсидию в несколько миллиардов рублей на переоснащение производства. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС предприятия Роман Хромов. «Госкорпорация Ростех и холдинг „Высокоточные комплексы“ совместно с Минпромторгом провели большую работу по выделению субсидий на развитие производства. ПАО „Курганмашзавод“ получил, наверное, одну из самых больших сумм на переоснащение производства, которая исчисляется миллиардами рублей», — рассказал Хромов изданию РИА Новости. За 2023—2024 годы планируется заказать новое оборудование, провести строительно-монтажные работы и ремонт производственных помещений. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил в войска партию новых и отремонтированных БМП-3. В комплектации боевых машин идут бронеэкраны и решетки. Выпуск комплектов допзащиты с начала СВО вырос в 30 раз, сообщает Госкорпорация Ростех.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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