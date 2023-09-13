Евросоюз планирует спонсировать Украину еще четыре года

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Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия готовит помощь для Украины в размере 50 миллиардов евро Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Еврокомиссия готовит новый пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, он рассчитан на четыре года.

«Мы предложили 50 миллиардов евро на четыре года для инвестиций и реформ. Это поможет в будущем Украине заново отстроить современную и процветающую страну», — заявила Урсула фон дер Ляйен. Выступление транслировалось на сайте Европарламента.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится создать фонд для Киева на сумму в 20 миллиардов евро на четыре года. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу непредсказуемой реакцией беженцев, которые находятся в Европе, если Запад начнет сокращать помощь, передает RT.

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Еврокомиссия готовит новый пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, он рассчитан на четыре года. «Мы предложили 50 миллиардов евро на четыре года для инвестиций и реформ. Это поможет в будущем Украине заново отстроить современную и процветающую страну», — заявила Урсула фон дер Ляйен. Выступление транслировалось на сайте Европарламента. Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится создать фонд для Киева на сумму в 20 миллиардов евро на четыре года. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу непредсказуемой реакцией беженцев, которые находятся в Европе, если Запад начнет сокращать помощь, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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