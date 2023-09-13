Евросоюз планирует спонсировать Украину еще четыре года

Еврокомиссия готовит новый пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, он рассчитан на четыре года.
«Мы предложили 50 миллиардов евро на четыре года для инвестиций и реформ. Это поможет в будущем Украине заново отстроить современную и процветающую страну», — заявила Урсула фон дер Ляйен. Выступление транслировалось
Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится создать фонд для Киева на сумму в 20 миллиардов евро на четыре года. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу непредсказуемой реакцией беженцев, которые находятся в Европе, если Запад начнет сокращать помощь, передает RT.
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