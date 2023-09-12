12 сентября 2023

Имущество топ-менеджеров пермского завода, выполнявшего гособоронзаказ, арестовано

Суд в Москве арестовал имущество топ-менеджеров пермского завода «Телта»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд вынес постановление об аресте имущества Фото:

Хамовнический суд города Москвы арестовал имущество топ-менеджеров ОАО Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова, Елены Гришиной и Игоря Морозова. Вместе с тем, расследование уголовного дела в отношении них продлено до 2 ноября.

«Хамовнический суд вынес постановление об аресте имущества троих фигурантов дела: Алексея Высокова, Елены Гришиной и Игоря Морозова. Постановление не было обжаловано никем из фигурантов и вступило в силу 25 августа. Расследование уголовного дела в отношении руководителей телефонного завода продлено до 2 ноября», — пишет Properm.

Суд 14 сентября также рассмотрит ходатайство следствия о продлении на два месяца срока содержания под стражей Высокова, Гришиной и Морозова. Всем троим ранее предъявили обвинения в хищении денежных средств. Речь идет о госконтрактах, которые завод заключал с Минобороны в период с 2014 по 2023 годы, и поставках по ним телефонных аппаратов федеральному министерству. Дело расследует Главное военно-следственное управление СК России.

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Хамовнический суд города Москвы арестовал имущество топ-менеджеров ОАО Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова, Елены Гришиной и Игоря Морозова. Вместе с тем, расследование уголовного дела в отношении них продлено до 2 ноября. «Хамовнический суд вынес постановление об аресте имущества троих фигурантов дела: Алексея Высокова, Елены Гришиной и Игоря Морозова. Постановление не было обжаловано никем из фигурантов и вступило в силу 25 августа. Расследование уголовного дела в отношении руководителей телефонного завода продлено до 2 ноября», — пишет Properm. Суд 14 сентября также рассмотрит ходатайство следствия о продлении на два месяца срока содержания под стражей Высокова, Гришиной и Морозова. Всем троим ранее предъявили обвинения в хищении денежных средств. Речь идет о госконтрактах, которые завод заключал с Минобороны в период с 2014 по 2023 годы, и поставках по ним телефонных аппаратов федеральному министерству. Дело расследует Главное военно-следственное управление СК России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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