Имущество топ-менеджеров пермского завода, выполнявшего гособоронзаказ, арестовано

Суд в Москве арестовал имущество топ-менеджеров пермского завода «Телта»

13 сентября 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Суд вынес постановление об аресте имущества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Хамовнический суд города Москвы арестовал имущество топ-менеджеров ОАО Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова, Елены Гришиной и Игоря Морозова. Вместе с тем, расследование уголовного дела в отношении них продлено до 2 ноября. «Хамовнический суд вынес постановление об аресте имущества троих фигурантов дела: Алексея Высокова, Елены Гришиной и Игоря Морозова. Постановление не было обжаловано никем из фигурантов и вступило в силу 25 августа. Расследование уголовного дела в отношении руководителей телефонного завода продлено до 2 ноября», — пишет Properm. Суд 14 сентября также рассмотрит ходатайство следствия о продлении на два месяца срока содержания под стражей Высокова, Гришиной и Морозова. Всем троим ранее предъявили обвинения в хищении денежных средств. Речь идет о госконтрактах, которые завод заключал с Минобороны в период с 2014 по 2023 годы, и поставках по ним телефонных аппаратов федеральному министерству. Дело расследует Главное военно-следственное управление СК России.

Хамовнический суд города Москвы арестовал имущество топ-менеджеров ОАО Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова, Елены Гришиной и Игоря Морозова. Вместе с тем, расследование уголовного дела в отношении них продлено до 2 ноября. «Хамовнический суд вынес постановление об аресте имущества троих фигурантов дела: Алексея Высокова, Елены Гришиной и Игоря Морозова. Постановление не было обжаловано никем из фигурантов и вступило в силу 25 августа. Расследование уголовного дела в отношении руководителей телефонного завода продлено до 2 ноября», — пишет Properm. Суд 14 сентября также рассмотрит ходатайство следствия о продлении на два месяца срока содержания под стражей Высокова, Гришиной и Морозова. Всем троим ранее предъявили обвинения в хищении денежных средств. Речь идет о госконтрактах, которые завод заключал с Минобороны в период с 2014 по 2023 годы, и поставках по ним телефонных аппаратов федеральному министерству. Дело расследует Главное военно-следственное управление СК России.