Ким Чен Ын предложил тост за Путина и победу России

Лидер КНДР Ким Чен Ын произнес тост за победу России, здоровье президента страны Владимира Путина и российско-корейское сотрудничество. Лидеры двух стран организовали встречу на Дальнем востоке.
«Предлагаю поднять бокал за президента РФ Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие корейско-российской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь товарищей», — заявил Ким Чен Ын. Выступление транслировалось на телеканале «Россия-24». По словам лидера КНДР, встреча двух глав повлияет на развитие сотрудничества.
Владимир Путин также произнес тост. Он поднял бокал за здоровье Ким Чен Ына, укрепление дружбы между странами, благополучие и процветании двух народов.
Встреча глав началась с крепкого рукопожатия на космодроме «Восточный» на Дальнем востоке. Ким Чен Ын выразил уверенность в победе РФ на спецоперации. Глава Северной Кореи приехал с официальным визитом в Россию впервые за четыре года, передает RT. Ким Чен Ын ранее поздравлял президента РФ с юбилеем, обратив внимание на заслуги Владимира Путина в строительстве сильного государства, передают «Дни.ру».
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