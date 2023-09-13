Ким Чен Ын предложил тост за Путина и победу России

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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный. Благовещенск., ким чен ын
Ким Чен Ын поднял бокал за здоровье Владимира Путина Фото:

Лидер КНДР Ким Чен Ын произнес тост за победу России, здоровье президента страны Владимира Путина и российско-корейское сотрудничество. Лидеры двух стран организовали встречу на Дальнем востоке.

«Предлагаю поднять бокал за президента РФ Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие корейско-российской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь товарищей», — заявил Ким Чен Ын. Выступление транслировалось на телеканале «Россия-24». По словам лидера КНДР, встреча двух глав повлияет на развитие сотрудничества.

Владимир Путин также произнес тост. Он поднял бокал за здоровье Ким Чен Ына, укрепление дружбы между странами, благополучие и процветании двух народов.

Встреча глав началась с крепкого рукопожатия на космодроме «Восточный» на Дальнем востоке. Ким Чен Ын выразил уверенность в победе РФ на спецоперации. Глава Северной Кореи приехал с официальным визитом в Россию впервые за четыре года, передает RT. Ким Чен Ын ранее поздравлял президента РФ с юбилеем, обратив внимание на заслуги Владимира Путина в строительстве сильного государства, передают «Дни.ру».

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Лидер КНДР Ким Чен Ын произнес тост за победу России, здоровье президента страны Владимира Путина и российско-корейское сотрудничество. Лидеры двух стран организовали встречу на Дальнем востоке. «Предлагаю поднять бокал за президента РФ Владимира Владимировича Путина, за новые победы великой России, за беспрерывное развитие корейско-российской дружбы и за здоровье всех присутствующих здесь товарищей», — заявил Ким Чен Ын. Выступление транслировалось на телеканале «Россия-24». По словам лидера КНДР, встреча двух глав повлияет на развитие сотрудничества. Владимир Путин также произнес тост. Он поднял бокал за здоровье Ким Чен Ына, укрепление дружбы между странами, благополучие и процветании двух народов. Встреча глав началась с крепкого рукопожатия на космодроме «Восточный» на Дальнем востоке. Ким Чен Ын выразил уверенность в победе РФ на спецоперации. Глава Северной Кореи приехал с официальным визитом в Россию впервые за четыре года, передает RT. Ким Чен Ын ранее поздравлял президента РФ с юбилеем, обратив внимание на заслуги Владимира Путина в строительстве сильного государства, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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