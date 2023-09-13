Военблогер Подоляка спрогнозировал новую войну США, которая лишит Украину оружия и денег

Военный блогер Подоляка: у Киева появился новый враг, мешающий воевать с Россией

13 сентября 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Для Владимира Зеленского помощь Запада вопрос личного выживания, сказал Юрий Подоляка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU США прекратят финансировать Украину и поставлять ей оружие, если придется переключить внимание на Тайвань. Как сообщил в интервью URA.RU крупнейший военный блогер Юрий Подоляка, этот вопрос решится в начале 2024 года. «Главная война для США еще не началась. Это война с Китаем. Там тоже нужно оружие, а оно, как показала практика, не бесконечное. Запад сейчас запускает военное производство, но результат будет только в 2025 году. Соответственно, весь следующий год они будут на сухом пайке. Отсюда идет борьба за остатки ресурсов, которые есть у Запада. На боеприпасы сейчас могут рассчитывать Тайвань и Украина. Зеленский это понимает и пытается доказать, что оружие им нужнее. Лично для него это вопрос выживания. Если начнут массово передавать оружие Тайваню, придется не просто сократить финансирование Украины, а бросить. Америка не потянет две войны», — сказал Юрий Подоляка. Он объяснил, что США могут постараться обострить конфликт, чтобы не оставить Китаю шансов решить все мирным путем. «На Тайване выборы в январе. Там будет либо проамериканская власть, либо та, которая поддерживает Китай. Во втором случае Китай решит проблему с Тайванем без войны. Многое зависит от США сейчас. Либо они пойдут на эскалацию до выборов и сорвут их, либо попытаются подтасовать результаты. Но гарантий на поддержку американцев нет. В ближайшие пять месяцев все станет понятно, но эскалация может начаться — на этом фоне выигрываются выборы. Мы с китайцами, вроде, друзья, да, но как говорится, каждый хочет подносить снаряды, а не быть у пушки. Конечно, для нас было бы идеально поменяться с китайскими товарищами ролями», — отметил военный блогер. По его словам, другой опасный конфликт намечается в Закавказье. Сближение Армении с НАТО грозит стране кровавой войной, считает Юрий Подоляка. Об этом и о том, как Украина ведет информационную войну против России в интервью URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США прекратят финансировать Украину и поставлять ей оружие, если придется переключить внимание на Тайвань. Как сообщил в интервью URA.RU крупнейший военный блогер Юрий Подоляка, этот вопрос решится в начале 2024 года. «Главная война для США еще не началась. Это война с Китаем. Там тоже нужно оружие, а оно, как показала практика, не бесконечное. Запад сейчас запускает военное производство, но результат будет только в 2025 году. Соответственно, весь следующий год они будут на сухом пайке. Отсюда идет борьба за остатки ресурсов, которые есть у Запада. На боеприпасы сейчас могут рассчитывать Тайвань и Украина. Зеленский это понимает и пытается доказать, что оружие им нужнее. Лично для него это вопрос выживания. Если начнут массово передавать оружие Тайваню, придется не просто сократить финансирование Украины, а бросить. Америка не потянет две войны», — сказал Юрий Подоляка. Он объяснил, что США могут постараться обострить конфликт, чтобы не оставить Китаю шансов решить все мирным путем. «На Тайване выборы в январе. Там будет либо проамериканская власть, либо та, которая поддерживает Китай. Во втором случае Китай решит проблему с Тайванем без войны. Многое зависит от США сейчас. Либо они пойдут на эскалацию до выборов и сорвут их, либо попытаются подтасовать результаты. Но гарантий на поддержку американцев нет. В ближайшие пять месяцев все станет понятно, но эскалация может начаться — на этом фоне выигрываются выборы. Мы с китайцами, вроде, друзья, да, но как говорится, каждый хочет подносить снаряды, а не быть у пушки. Конечно, для нас было бы идеально поменяться с китайскими товарищами ролями», — отметил военный блогер. По его словам, другой опасный конфликт намечается в Закавказье. Сближение Армении с НАТО грозит стране кровавой войной, считает Юрий Подоляка. Об этом и о том, как Украина ведет информационную войну против России в интервью URA.RU.