На юге Пермского края начинают отопительный сезон

13 сентября 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Работы по подключению отопления будут проводиться в течение 5 дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Суксуне (Пермский край) отопительный сезон начнется 15 сентября. Об этом сообщает группа инфо-портала «Новая Жизнь Суксун» в соцсети «ВКонтакте». «Отопительный сезон в Суксуне стандартно стартует 15 сентября. Тепло появится как в социальных учреждениях, так и в жилых домах», — говорится в группе. В течение пяти дней с даты начала отопительного сезона будут проводиться работы по подключению отопления. Ранее тепло уже начали подавать в дома двух северных территорий Пермского края — Гайнском и Губахинском. В столице Прикамья отопительный сезон пока не начался, однако отопление включили уже в двух пермских медучреждениях.

В Суксуне (Пермский край) отопительный сезон начнется 15 сентября. Об этом сообщает группа инфо-портала «Новая Жизнь Суксун» в соцсети «ВКонтакте». «Отопительный сезон в Суксуне стандартно стартует 15 сентября. Тепло появится как в социальных учреждениях, так и в жилых домах», — говорится в группе. В течение пяти дней с даты начала отопительного сезона будут проводиться работы по подключению отопления. Ранее тепло уже начали подавать в дома двух северных территорий Пермского края — Гайнском и Губахинском. В столице Прикамья отопительный сезон пока не начался, однако отопление включили уже в двух пермских медучреждениях.