12 сентября 2023

На юге Пермского края начинают отопительный сезон

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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
Работы по подключению отопления будут проводиться в течение 5 дней Фото:

В Суксуне (Пермский край) отопительный сезон начнется 15 сентября. Об этом сообщает группа инфо-портала «Новая Жизнь Суксун» в соцсети «ВКонтакте».

«Отопительный сезон в Суксуне стандартно стартует 15 сентября. Тепло появится как в социальных учреждениях, так и в жилых домах», — говорится в группе. В течение пяти дней с даты начала отопительного сезона будут проводиться работы по подключению отопления.

Ранее тепло уже начали подавать в дома двух северных территорий Пермского края — Гайнском и Губахинском. В столице Прикамья отопительный сезон пока не начался, однако отопление включили уже в двух пермских медучреждениях.

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В Суксуне (Пермский край) отопительный сезон начнется 15 сентября. Об этом сообщает группа инфо-портала «Новая Жизнь Суксун» в соцсети «ВКонтакте». «Отопительный сезон в Суксуне стандартно стартует 15 сентября. Тепло появится как в социальных учреждениях, так и в жилых домах», — говорится в группе. В течение пяти дней с даты начала отопительного сезона будут проводиться работы по подключению отопления. Ранее тепло уже начали подавать в дома двух северных территорий Пермского края — Гайнском и Губахинском. В столице Прикамья отопительный сезон пока не начался, однако отопление включили уже в двух пермских медучреждениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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