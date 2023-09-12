На юге Пермского края начинают отопительный сезон

Работы по подключению отопления будут проводиться в течение 5 дней
В Суксуне (Пермский край) отопительный сезон начнется 15 сентября. Об этом сообщает группа инфо-портала «Новая Жизнь Суксун» в соцсети «ВКонтакте».
«Отопительный сезон в Суксуне стандартно стартует 15 сентября. Тепло появится как в социальных учреждениях, так и в жилых домах», — говорится в группе. В течение пяти дней с даты начала отопительного сезона будут проводиться работы по подключению отопления.
Ранее тепло уже начали подавать в дома двух северных территорий Пермского края — Гайнском и Губахинском. В столице Прикамья отопительный сезон пока не начался, однако отопление включили уже в двух пермских медучреждениях.
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