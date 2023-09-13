Шойгу назвал основную задачу российских войск на фронте

Шойгу: ВС РФ держат оборону в зоне спецоперации
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У РФ нет других вариантов, кроме победы в СВО, отметил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты в зоне спецоперации держат оборону и стараются выбить вражескую технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Российские войска в зоне СВО держат активную оборону. Основная задача [ВС РФ] — выбить технику противника <…> и личный состав ВСУ», — уточнил Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что у РФ нет других вариантов, кроме как победить в конфликте на Украине.

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Российские солдаты в зоне спецоперации держат оборону и стараются выбить вражескую технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Российские войска в зоне СВО держат активную оборону. Основная задача [ВС РФ] — выбить технику противника <…> и личный состав ВСУ», — уточнил Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что у РФ нет других вариантов, кроме как победить в конфликте на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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