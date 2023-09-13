Шойгу назвал основную задачу российских войск на фронте

У РФ нет других вариантов, кроме победы в СВО, отметил Сергей Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские солдаты в зоне спецоперации держат оборону и стараются выбить вражескую технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Российские войска в зоне СВО держат активную оборону. Основная задача [ВС РФ] — выбить технику противника <…> и личный состав ВСУ», — уточнил Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что у РФ нет других вариантов, кроме как победить в конфликте на Украине.
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