Шойгу назвал основную задачу российских войск на фронте Шойгу: ВС РФ держат оборону в зоне спецоперации 13 сентября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 + У РФ нет других вариантов, кроме победы в СВО, отметил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты в зоне спецоперации держат оборону и стараются выбить вражескую технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Российские войска в зоне СВО держат активную оборону. Основная задача [ВС РФ] — выбить технику противника <…> и личный состав ВСУ», — уточнил Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что у РФ нет других вариантов, кроме как победить в конфликте на Украине. Российские солдаты в зоне спецоперации держат оборону и стараются выбить вражескую технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Российские войска в зоне СВО держат активную оборону. Основная задача [ВС РФ] — выбить технику противника <…> и личный состав ВСУ», — уточнил Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что у РФ нет других вариантов, кроме как победить в конфликте на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям