Мэрия Златоуста проиграла суд бизнесмену Сгояну из-за отеля

14 сентября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Суд из-за отеля встал на сторону предпринимателя из Златоуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Златоуста (Челябинская область) проиграла суд местному бизнесмену Андронику Сгояну из-за отеля. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, Сгоян добился заключения договора на участок, где возводится гостиница. «Признать незаконным отказ в заключении договора аренды земельного участка общей площадью пять тысяч квадратных метров. Возложить на комитет по управлению имуществом Златоуста обязанность заключить с предпринимателем Андроником Миасниковичем Сгояном договор аренды земельного участка», — указано в решении арбитражного суда региона. Заключить договор аренды необходимо в течение месяца с момента вступления решения в законную силу. Однако у сторон есть месяц на обжалование документа в апелляционной инстанции. «Закончилось разрешение на строительство, и через суд его продлили. Рядовой процесс. Рассчитываю, что в 2024 году объект будет окончательно построен», — сообщил URA.RU Сгоян. В июле пресс-служба муниципалитета сообщила URA.RU, что в случае удовлетворения иска с бизнесменом заключат долгосрочный договор как с собственником здания. Признания права собственности со стороны мэрии предприниматель также добивается через суд. Будущий отель находится севернее Борисовского кордона, неподалеку от возводимого биатлонного комплекса имени Ишмуратовой. В пресс-службе мэрии воздержались от комментариев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Златоуста (Челябинская область) проиграла суд местному бизнесмену Андронику Сгояну из-за отеля. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, Сгоян добился заключения договора на участок, где возводится гостиница. «Признать незаконным отказ в заключении договора аренды земельного участка общей площадью пять тысяч квадратных метров. Возложить на комитет по управлению имуществом Златоуста обязанность заключить с предпринимателем Андроником Миасниковичем Сгояном договор аренды земельного участка», — указано в решении арбитражного суда региона. Заключить договор аренды необходимо в течение месяца с момента вступления решения в законную силу. Однако у сторон есть месяц на обжалование документа в апелляционной инстанции. «Закончилось разрешение на строительство, и через суд его продлили. Рядовой процесс. Рассчитываю, что в 2024 году объект будет окончательно построен», — сообщил URA.RU Сгоян. В июле пресс-служба муниципалитета сообщила URA.RU, что в случае удовлетворения иска с бизнесменом заключат долгосрочный договор как с собственником здания. Признания права собственности со стороны мэрии предприниматель также добивается через суд. Будущий отель находится севернее Борисовского кордона, неподалеку от возводимого биатлонного комплекса имени Ишмуратовой. В пресс-службе мэрии воздержались от комментариев.