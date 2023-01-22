Бизнесмен требует у мэрии Златоуста узаконить построенный отель

В суде рассмотрят иск бизнесмена о гостинице в Златоусте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) предприниматель Андроник Сгоян потребовал через суд у мэрии узаконить отель, построенный возле биатлонной трассы им. Светланы Ишмуратовой. Это следует из базы данных арбитражного суда региона.

«Индивидуальный предприниматель Андроник Сгоян обратился в суд. Ответчиком выступает Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа», — сообщается в определении суда.

Сгоян потребовал признать право собственности на здание малоэтажного гостиничного комплекса площадью примерно в 1,5 тыс. кв. метров. К гостинице севернее Борисовского кордона Златоуста подвели коммуникации и ведут внутреннюю отделку. Построенный отель ориентирован на прием спортсменов, приезжающих в Златоуст ради тренировок на биатлонной и лыжероллерной трассах. Об этом URA.RU сообщила директор контролируемой застройщиком компании Светлана Ибрагимова.

«Пока длилось строительство, закончилось разрешение на него. Теперь право собственности признают через арбитражный суд», — уточнила URA.RU Ибрагимова.

Строительство спортобъекта началось 15 лет назад, когда губернатором региона был Петр Сумин. Биатлонный комплекс до сих пор не сдан в эксплуатацию. Директор фирмы-застройщика Михаил Азаматов уже осужден за мошенничество. Теперь он является фигурантом второго уголовного дела — о взяточничестве. Другими обвиняемыми по нему являются бывшая замминистра строительства и инфраструктуры области Татьяна Антонова и директор курируемого ею ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексей Абаимов. На запрос URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста к моменту публикации ответа не поступило.