Бизнесмен требует у мэрии Златоуста узаконить построенный отель

В Златоусте (Челябинская область) предприниматель Андроник Сгоян потребовал через суд у мэрии узаконить отель, построенный возле биатлонной трассы им. Светланы Ишмуратовой. Это следует из базы данных арбитражного суда региона.
«Индивидуальный предприниматель Андроник Сгоян обратился в суд. Ответчиком выступает Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа», — сообщается в определении суда.
Сгоян потребовал признать право собственности на здание малоэтажного гостиничного комплекса площадью примерно в 1,5 тыс. кв. метров. К гостинице севернее Борисовского кордона Златоуста подвели коммуникации и ведут внутреннюю отделку. Построенный отель ориентирован на прием спортсменов, приезжающих в Златоуст ради тренировок на биатлонной и лыжероллерной трассах. Об этом URA.RU сообщила директор контролируемой застройщиком компании Светлана Ибрагимова.
«Пока длилось строительство, закончилось разрешение на него. Теперь право собственности признают через арбитражный суд», — уточнила URA.RU Ибрагимова.
Строительство спортобъекта началось 15 лет назад, когда губернатором региона был Петр Сумин. Биатлонный комплекс до сих пор не сдан в эксплуатацию. Директор фирмы-застройщика Михаил Азаматов уже осужден за мошенничество. Теперь он является фигурантом второго уголовного дела — о взяточничестве. Другими обвиняемыми по нему являются бывшая замминистра строительства и инфраструктуры области Татьяна Антонова и директор курируемого ею ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексей Абаимов. На запрос URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста к моменту публикации ответа не поступило.
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В Златоусте (Челябинская область) предприниматель Андроник Сгоян потребовал через суд у мэрии узаконить отель, построенный возле биатлонной трассы им. Светланы Ишмуратовой. Это следует из базы данных арбитражного суда региона. «Индивидуальный предприниматель Андроник Сгоян обратился в суд. Ответчиком выступает Комитет по управлению имуществом Златоустовского городского округа», — сообщается в определении суда. Сгоян потребовал признать право собственности на здание малоэтажного гостиничного комплекса площадью примерно в 1,5 тыс. кв. метров. К гостинице севернее Борисовского кордона Златоуста подвели коммуникации и ведут внутреннюю отделку. Построенный отель ориентирован на прием спортсменов, приезжающих в Златоуст ради тренировок на биатлонной и лыжероллерной трассах. Об этом URA.RU сообщила директор контролируемой застройщиком компании Светлана Ибрагимова. «Пока длилось строительство, закончилось разрешение на него. Теперь право собственности признают через арбитражный суд», — уточнила URA.RU Ибрагимова. Строительство спортобъекта началось 15 лет назад, когда губернатором региона был Петр Сумин. Биатлонный комплекс до сих пор не сдан в эксплуатацию. Директор фирмы-застройщика Михаил Азаматов уже осужден за мошенничество. Теперь он является фигурантом второго уголовного дела — о взяточничестве. Другими обвиняемыми по нему являются бывшая замминистра строительства и инфраструктуры области Татьяна Антонова и директор курируемого ею ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексей Абаимов. На запрос URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста к моменту публикации ответа не поступило.