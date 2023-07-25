Бизнесмен Сгоян судится с мэрией Златоуста из-за своего отеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Бизнесмен и власти спорят о правоте в суде Фото:

Бизнесмен Андроник Сгоян из Златоуста (Челябинская область) потребовал от мэрии признать право собственности на построенный им отель. Как следует из картотеки арбитражных дел, в суде также стартовал процесс об аренде участка, на котором стоит гостиница.

«Предприниматель Сгоян Андроник Миасникович обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Комитету по управлению имуществом Златоуста. Требует признать право собственности на здание малоэтажного гостиничного комплекса площадью 1448 кв метров», — отмечено в определении суда.

В рамках второго спора Сгоян потребовал заключить договор аренды на земельный участок под гостиницей, площадь которого составляет пять тысяч кв метров. Рассмотрением дела суд займется в сентябре.

«Земельный кодекс РФ позволяет однократное предоставление в аренду земельного участка на три года для завершения строительства. Данное право арендатор уже использовал. Таким образом, отсутствуют основания повторно заключить подобный договор. Заключить договор аренды как с собственником здания пока невозможно, поскольку арендатор не предоставил документов, позволяющих зарегистрировать в Росреестре свое право», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

Власти добавили, что в итоге Сгоян доказывает свое право собственности в суде. По словам представителей муниципалитета, при удовлетворении иска, с бизнесменом заключат долгосрочный договор как с собственником здания. Объект расположен севернее Борисовского кордона в локации биатлонного комплекса имени Ишмуратовой.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к Сгояну. Получить ответы на вопросы оперативно не удалось.

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Бизнесмен Андроник Сгоян из Златоуста (Челябинская область) потребовал от мэрии признать право собственности на построенный им отель. Как следует из картотеки арбитражных дел, в суде также стартовал процесс об аренде участка, на котором стоит гостиница. «Предприниматель Сгоян Андроник Миасникович обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Комитету по управлению имуществом Златоуста. Требует признать право собственности на здание малоэтажного гостиничного комплекса площадью 1448 кв метров», — отмечено в определении суда. В рамках второго спора Сгоян потребовал заключить договор аренды на земельный участок под гостиницей, площадь которого составляет пять тысяч кв метров. Рассмотрением дела суд займется в сентябре. «Земельный кодекс РФ позволяет однократное предоставление в аренду земельного участка на три года для завершения строительства. Данное право арендатор уже использовал. Таким образом, отсутствуют основания повторно заключить подобный договор. Заключить договор аренды как с собственником здания пока невозможно, поскольку арендатор не предоставил документов, позволяющих зарегистрировать в Росреестре свое право», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Власти добавили, что в итоге Сгоян доказывает свое право собственности в суде. По словам представителей муниципалитета, при удовлетворении иска, с бизнесменом заключат долгосрочный договор как с собственником здания. Объект расположен севернее Борисовского кордона в локации биатлонного комплекса имени Ишмуратовой. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к Сгояну. Получить ответы на вопросы оперативно не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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