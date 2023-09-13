ВСУ повредили два российских корабля в Севастополе 13 сентября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 + ВСУ повредили два российских корабля в районе Севастополя Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили два российских корабля в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Два корабля, поврежденные в результате украинского ракетного удара в Севастополе будут восстановлены», — отметили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что корабли после ремонта продолжат свою работу. Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили два российских корабля в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Два корабля, поврежденные в результате украинского ракетного удара в Севастополе будут восстановлены», — отметили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что корабли после ремонта продолжат свою работу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям