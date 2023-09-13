ВСУ повредили два российских корабля в районе Севастополя
Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили два российских корабля в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Два корабля, поврежденные в результате украинского ракетного удара в Севастополе будут восстановлены», — отметили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что корабли после ремонта продолжат свою работу.
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