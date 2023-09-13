ВСУ повредили два российских корабля в Севастополе

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, корабль, ВМФ, катер военный, тер, stock
ВСУ повредили два российских корабля в районе Севастополя Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили два российских корабля в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Два корабля, поврежденные в результате украинского ракетного удара в Севастополе будут восстановлены», — отметили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что корабли после ремонта продолжат свою работу.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили два российских корабля в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Два корабля, поврежденные в результате украинского ракетного удара в Севастополе будут восстановлены», — отметили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Отмечается, что корабли после ремонта продолжат свою работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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