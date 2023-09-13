13 сентября 2023

Тюменцы устроят аншлаг на открытии концертного сезона в филармонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование 88-летия Свердловской области в Свердловской филармонии. Екатеринбург, свердловская филармония, молодежный оркестр
Удивлять в филармонии будут не только музыкой Фото:

Юбилейный 65-й сезон Тюменской филармонии откроется с аншлагом. Желающие посетить выступление разобрали все 1112 мест в зале, о чем рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО).

«В концертном зале им. Ю. Гуляева 1112 мест. На данный момент все билеты на открытие 65-го концертного сезона и 9-го симфонического сезона Тюменского филармонического оркестра были проданы», — сообщили в пресс-службе объединения.

На открытии кроме филармонического оркестра выступит хоровая капелла Тюменской филармонии, а также солисты Андрей Белецкий, Лада Меркульева и Станислав Мостовой. Удивить гостей планируют с помощью видеомэппинга — 3D проекции на физический объект.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском театре кукол раскупили самые дорогие билеты на спектакль 18+. Постановка «Мастер и Маргарита» станет первой в учреждении с таким возрастным ограничением.

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Юбилейный 65-й сезон Тюменской филармонии откроется с аншлагом. Желающие посетить выступление разобрали все 1112 мест в зале, о чем рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО). «В концертном зале им. Ю. Гуляева 1112 мест. На данный момент все билеты на открытие 65-го концертного сезона и 9-го симфонического сезона Тюменского филармонического оркестра были проданы», — сообщили в пресс-службе объединения. На открытии кроме филармонического оркестра выступит хоровая капелла Тюменской филармонии, а также солисты Андрей Белецкий, Лада Меркульева и Станислав Мостовой. Удивить гостей планируют с помощью видеомэппинга — 3D проекции на физический объект. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском театре кукол раскупили самые дорогие билеты на спектакль 18+. Постановка «Мастер и Маргарита» станет первой в учреждении с таким возрастным ограничением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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