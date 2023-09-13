Тюменцы устроят аншлаг на открытии концертного сезона в филармонии

14 сентября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Удивлять в филармонии будут не только музыкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Юбилейный 65-й сезон Тюменской филармонии откроется с аншлагом. Желающие посетить выступление разобрали все 1112 мест в зале, о чем рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО). «В концертном зале им. Ю. Гуляева 1112 мест. На данный момент все билеты на открытие 65-го концертного сезона и 9-го симфонического сезона Тюменского филармонического оркестра были проданы», — сообщили в пресс-службе объединения. На открытии кроме филармонического оркестра выступит хоровая капелла Тюменской филармонии, а также солисты Андрей Белецкий, Лада Меркульева и Станислав Мостовой. Удивить гостей планируют с помощью видеомэппинга — 3D проекции на физический объект. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском театре кукол раскупили самые дорогие билеты на спектакль 18+. Постановка «Мастер и Маргарита» станет первой в учреждении с таким возрастным ограничением.

Юбилейный 65-й сезон Тюменской филармонии откроется с аншлагом. Желающие посетить выступление разобрали все 1112 мест в зале, о чем рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО). «В концертном зале им. Ю. Гуляева 1112 мест. На данный момент все билеты на открытие 65-го концертного сезона и 9-го симфонического сезона Тюменского филармонического оркестра были проданы», — сообщили в пресс-службе объединения. На открытии кроме филармонического оркестра выступит хоровая капелла Тюменской филармонии, а также солисты Андрей Белецкий, Лада Меркульева и Станислав Мостовой. Удивить гостей планируют с помощью видеомэппинга — 3D проекции на физический объект. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменском театре кукол раскупили самые дорогие билеты на спектакль 18+. Постановка «Мастер и Маргарита» станет первой в учреждении с таким возрастным ограничением.