В Rostic’s раскрыли, когда завершится ребрендинг KFC в Екатеринбурге. Фото

Ребрендинг KFC в Екатеринбурге завершится в течение двух месяцев

13 сентября 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Вывески KFC полностью исчезнут в ближайшие два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге сеть ресторанов общественного питания Rostic’s полностью заменит вывески KFC в течение двух месяцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Ребрендинг действующих ресторанов KFC в Екатеринбурге начнется в ближайшее время. Переход под бренд Rostic’s планируется завершить в течение двух месяцев», — уточнили представители сети. Также они отметили, что меню ресторанов останется идентичным тому, что было в KFC. «Для наших гостей ничего не изменится и в ресторанах Rostic’s их будут ждать привычный уровень сервиса и любимые блюда, в том числе хрустящая курочка, приготовленная с соблюдением самых высоких стандартов качества», — рассказали в пресс-службе. Ранее екатеринбуржцы заметили, что в городе начали проводить ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО. Так выглядит первая точка Rostic’s в Екатеринбурге. Она открылась сегодня Фото предоставлено пресс-службой Rostic’s Дизайн внутри практически не отличается от того, что было в KFC Фото предоставлено пресс-службой Rostic’s Фото предоставлено пресс-службой Rostic’s

В Екатеринбурге сеть ресторанов общественного питания Rostic’s полностью заменит вывески KFC в течение двух месяцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Ребрендинг действующих ресторанов KFC в Екатеринбурге начнется в ближайшее время. Переход под бренд Rostic’s планируется завершить в течение двух месяцев», — уточнили представители сети. Также они отметили, что меню ресторанов останется идентичным тому, что было в KFC. «Для наших гостей ничего не изменится и в ресторанах Rostic’s их будут ждать привычный уровень сервиса и любимые блюда, в том числе хрустящая курочка, приготовленная с соблюдением самых высоких стандартов качества», — рассказали в пресс-службе. Ранее екатеринбуржцы заметили, что в городе начали проводить ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО.