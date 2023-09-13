В Rostic’s раскрыли, когда завершится ребрендинг KFC в Екатеринбурге. Фото

Ребрендинг KFC в Екатеринбурге завершится в течение двух месяцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
KFC. Курган, kfc
Вывески KFC полностью исчезнут в ближайшие два месяца Фото:

В Екатеринбурге сеть ресторанов общественного питания Rostic’s полностью заменит вывески KFC в течение двух месяцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Ребрендинг действующих ресторанов KFC в Екатеринбурге начнется в ближайшее время. Переход под бренд Rostic’s планируется завершить в течение двух месяцев», — уточнили представители сети.

Также они отметили, что меню ресторанов останется идентичным тому, что было в KFC. «Для наших гостей ничего не изменится и в ресторанах Rostic’s их будут ждать привычный уровень сервиса и любимые блюда, в том числе хрустящая курочка, приготовленная с соблюдением самых высоких стандартов качества», — рассказали в пресс-службе.

Ранее екатеринбуржцы заметили, что в городе начали проводить ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО.

Так выглядит первая точка Rostic’s в Екатеринбурге. Она открылась сегодня
Так выглядит первая точка Rostic’s в Екатеринбурге. Она открылась сегодня
Дизайн внутри практически не отличается от того, что было в KFC
Дизайн внутри практически не отличается от того, что было в KFC

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге сеть ресторанов общественного питания Rostic’s полностью заменит вывески KFC в течение двух месяцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Ребрендинг действующих ресторанов KFC в Екатеринбурге начнется в ближайшее время. Переход под бренд Rostic’s планируется завершить в течение двух месяцев», — уточнили представители сети. Также они отметили, что меню ресторанов останется идентичным тому, что было в KFC. «Для наших гостей ничего не изменится и в ресторанах Rostic’s их будут ждать привычный уровень сервиса и любимые блюда, в том числе хрустящая курочка, приготовленная с соблюдением самых высоких стандартов качества», — рассказали в пресс-службе. Ранее екатеринбуржцы заметили, что в городе начали проводить ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...