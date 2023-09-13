В Екатеринбурге сеть ресторанов общественного питания Rostic’s полностью заменит вывески KFC в течение двух месяцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Ребрендинг действующих ресторанов KFC в Екатеринбурге начнется в ближайшее время. Переход под бренд Rostic’s планируется завершить в течение двух месяцев», — уточнили представители сети.
Также они отметили, что меню ресторанов останется идентичным тому, что было в KFC. «Для наших гостей ничего не изменится и в ресторанах Rostic’s их будут ждать привычный уровень сервиса и любимые блюда, в том числе хрустящая курочка, приготовленная с соблюдением самых высоких стандартов качества», — рассказали в пресс-службе.
В Екатеринбурге сеть ресторанов общественного питания Rostic’s полностью заменит вывески KFC в течение двух месяцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Ребрендинг действующих ресторанов KFC в Екатеринбурге начнется в ближайшее время. Переход под бренд Rostic’s планируется завершить в течение двух месяцев», — уточнили представители сети. Также они отметили, что меню ресторанов останется идентичным тому, что было в KFC. «Для наших гостей ничего не изменится и в ресторанах Rostic’s их будут ждать привычный уровень сервиса и любимые блюда, в том числе хрустящая курочка, приготовленная с соблюдением самых высоких стандартов качества», — рассказали в пресс-службе. Ранее екатеринбуржцы заметили, что в городе начали проводить ребрендинг ресторанов сети KFC. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО.