В Екатеринбурге появилась первая точка ресторанов Rostic’s. Фото

В Екатеринбурге в ресторанах KFC начали менять вывески на Rostic’s

13 сентября 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Постепенно все вывески KFC сменят на Rostic’s Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге начали проводить ребрендинг ресторанов сети KFC. Первой вывеской, которую сменили в городе, стала точка в ТРЦ «Карнавал», там уже появилось новое название заведения — Rostic’s. Об этом сообщают читатели URA.RU. «В ТРЦ „Карнавал“ открывают Rostic’s», — заявил горожанин. Это первая вывеска, которую поменяли в городе у сети быстрого питания. В торговом центре корреспонденту URA.RU пояснили, что Rostic’s открылся только сегодня. Также был направлен запрос в пресс-службу компании. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее сообщалось, что сеть ресторанов KFC будет менять свое название. Позже стало известно, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». В мае 2023 года холдинг AmRest, владевший ресторанами KFC в России, продал за 100 млн евро сотни точек заведения в разных регионах РФ (в том числе в Екатеринбурге). Первые вывески сменили в Москве в феврале этого года, также ребрендинг прошел в Перми, ХМАО. Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге начали проводить ребрендинг ресторанов сети KFC. Первой вывеской, которую сменили в городе, стала точка в ТРЦ «Карнавал», там уже появилось новое название заведения — Rostic’s. Об этом сообщают читатели URA.RU. «В ТРЦ „Карнавал“ открывают Rostic’s», — заявил горожанин. Это первая вывеска, которую поменяли в городе у сети быстрого питания. В торговом центре корреспонденту URA.RU пояснили, что Rostic’s открылся только сегодня. Также был направлен запрос в пресс-службу компании. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее сообщалось, что сеть ресторанов KFC будет менять свое название. Позже стало известно, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». В мае 2023 года холдинг AmRest, владевший ресторанами KFC в России, продал за 100 млн евро сотни точек заведения в разных регионах РФ (в том числе в Екатеринбурге). Первые вывески сменили в Москве в феврале этого года, также ребрендинг прошел в Перми, ХМАО.