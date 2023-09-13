Стали известны маршруты к новым общежитиям на окраине Екатеринбурга

К отдаленным общежитиям УрФУ в Екатеринбурге запустят четыре маршрута общественного транспорта. Они начнут ходить с 16 сентября.
По данным пресс-службы мэрии, через микрорайон Новокольцовский направят четыре маршрута. «Автобус №56 (Семь Ключей — Птицефабрика), №44 (Станция метро „Ботаническая“ — Компрессорный), №01 (Станция метро „Ботаническая“ — Аэропорт Кольцово) и №65 (Железнодорожный вокзал — Аэропорт Кольцово — Станция Кольцово)», — сказали в мэрии.
Сообщается, что заезд в новый микрорайон будет занимать от 20 до 30 минут. Водители автобусов уже прошли обучение на новой трассе.
О Новокольцовском заговорили в начале лета, когда появилась информация о том, что студентов УрФУ переселят в новые общежития. Обучающиеся выступили против грядущего переезда и сказали, что «лучше жить с тараканами, но в центре».
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