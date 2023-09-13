Стали известны маршруты к новым общежитиям на окраине Екатеринбурга

К новым общежитиям на окраине Екатеринбурга запустят четыре маршрута

13 сентября 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

В Новокольцовский будут заезжать четыре автобусных маршрута Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К отдаленным общежитиям УрФУ в Екатеринбурге запустят четыре маршрута общественного транспорта. Они начнут ходить с 16 сентября. По данным пресс-службы мэрии, через микрорайон Новокольцовский направят четыре маршрута. «Автобус №56 (Семь Ключей — Птицефабрика), №44 (Станция метро „Ботаническая“ — Компрессорный), №01 (Станция метро „Ботаническая“ — Аэропорт Кольцово) и №65 (Железнодорожный вокзал — Аэропорт Кольцово — Станция Кольцово)», — сказали в мэрии. Сообщается, что заезд в новый микрорайон будет занимать от 20 до 30 минут. Водители автобусов уже прошли обучение на новой трассе. О Новокольцовском заговорили в начале лета, когда появилась информация о том, что студентов УрФУ переселят в новые общежития. Обучающиеся выступили против грядущего переезда и сказали, что «лучше жить с тараканами, но в центре».

К отдаленным общежитиям УрФУ в Екатеринбурге запустят четыре маршрута общественного транспорта. Они начнут ходить с 16 сентября. По данным пресс-службы мэрии, через микрорайон Новокольцовский направят четыре маршрута. «Автобус №56 (Семь Ключей — Птицефабрика), №44 (Станция метро „Ботаническая“ — Компрессорный), №01 (Станция метро „Ботаническая“ — Аэропорт Кольцово) и №65 (Железнодорожный вокзал — Аэропорт Кольцово — Станция Кольцово)», — сказали в мэрии. Сообщается, что заезд в новый микрорайон будет занимать от 20 до 30 минут. Водители автобусов уже прошли обучение на новой трассе. О Новокольцовском заговорили в начале лета, когда появилась информация о том, что студентов УрФУ переселят в новые общежития. Обучающиеся выступили против грядущего переезда и сказали, что «лучше жить с тараканами, но в центре».