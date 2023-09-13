Стали известны маршруты к новым общежитиям на окраине Екатеринбурга

К новым общежитиям на окраине Екатеринбурга запустят четыре маршрута
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В Новокольцовский будут заезжать четыре автобусных маршрута Фото:

К отдаленным общежитиям УрФУ в Екатеринбурге запустят четыре маршрута общественного транспорта. Они начнут ходить с 16 сентября.

По данным пресс-службы мэрии, через микрорайон Новокольцовский направят четыре маршрута. «Автобус №56 (Семь Ключей — Птицефабрика), №44 (Станция метро „Ботаническая“ — Компрессорный), №01 (Станция метро „Ботаническая“ — Аэропорт Кольцово) и №65 (Железнодорожный вокзал — Аэропорт Кольцово — Станция Кольцово)», — сказали в мэрии.

Сообщается, что заезд в новый микрорайон будет занимать от 20 до 30 минут. Водители автобусов уже прошли обучение на новой трассе.

О Новокольцовском заговорили в начале лета, когда появилась информация о том, что студентов УрФУ переселят в новые общежития. Обучающиеся выступили против грядущего переезда и сказали, что «лучше жить с тараканами, но в центре».

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К отдаленным общежитиям УрФУ в Екатеринбурге запустят четыре маршрута общественного транспорта. Они начнут ходить с 16 сентября. По данным пресс-службы мэрии, через микрорайон Новокольцовский направят четыре маршрута. «Автобус №56 (Семь Ключей — Птицефабрика), №44 (Станция метро „Ботаническая“ — Компрессорный), №01 (Станция метро „Ботаническая“ — Аэропорт Кольцово) и №65 (Железнодорожный вокзал — Аэропорт Кольцово — Станция Кольцово)», — сказали в мэрии. Сообщается, что заезд в новый микрорайон будет занимать от 20 до 30 минут. Водители автобусов уже прошли обучение на новой трассе. О Новокольцовском заговорили в начале лета, когда появилась информация о том, что студентов УрФУ переселят в новые общежития. Обучающиеся выступили против грядущего переезда и сказали, что «лучше жить с тараканами, но в центре».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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