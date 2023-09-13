Тюменская постановка даст старт большому фестивалю в Москве

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Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , зрительный зал, сцена, пермский, театр, драматический
Мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» в Москве покажут дважды Фото:

Тюменский мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» даст старт программе Большого детского фестиваля в Москве, который был создан в 2018 году по инициативе актера Сергея Безрукова. Об этом стало известно на официальном сайте мероприятия.

«Открытие фестиваля — „Вечера на хуторе близ Диканьки“ от Тюменского Большого драматического театра (ТБДТ)» — указано в афише. Мюзикл будет показан дважды в самом начале фестиваля, после чего программа перейдет к другим постановкам.

Генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) Вероника Кирюшина также отреагировала на это событие. «Большая честь, что ТБДТ открывает такой масштабный детский театральный проект <…> Надеемся, что детско-юношеское жюри оценит по высшему баллу безупречную стилистику и внутреннее наполнение мюзикла», — передают в пресс-службе ТКТО ее слова.

Ранее URA.RU сообщало, что новый творческий сезон учреждения тюменского объединения начнут в сентябре. Также там рассказали, чем именно театры и оркестры порадуют тюменцев в начале осени.

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Тюменский мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» даст старт программе Большого детского фестиваля в Москве, который был создан в 2018 году по инициативе актера Сергея Безрукова. Об этом стало известно на официальном сайте мероприятия. «Открытие фестиваля — „Вечера на хуторе близ Диканьки“ от Тюменского Большого драматического театра (ТБДТ)» — указано в афише. Мюзикл будет показан дважды в самом начале фестиваля, после чего программа перейдет к другим постановкам. Генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) Вероника Кирюшина также отреагировала на это событие. «Большая честь, что ТБДТ открывает такой масштабный детский театральный проект <…> Надеемся, что детско-юношеское жюри оценит по высшему баллу безупречную стилистику и внутреннее наполнение мюзикла», — передают в пресс-службе ТКТО ее слова. Ранее URA.RU сообщало, что новый творческий сезон учреждения тюменского объединения начнут в сентябре. Также там рассказали, чем именно театры и оркестры порадуют тюменцев в начале осени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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