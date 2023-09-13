Тюменская постановка даст старт большому фестивалю в Москве

Мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» в Москве покажут дважды Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Тюменский мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» даст старт программе Большого детского фестиваля в Москве, который был создан в 2018 году по инициативе актера Сергея Безрукова. Об этом стало известно на официальном сайте мероприятия.

«Открытие фестиваля — „Вечера на хуторе близ Диканьки“ от Тюменского Большого драматического театра (ТБДТ)» — указано в афише. Мюзикл будет показан дважды в самом начале фестиваля, после чего программа перейдет к другим постановкам.

Генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) Вероника Кирюшина также отреагировала на это событие. «Большая честь, что ТБДТ открывает такой масштабный детский театральный проект <…> Надеемся, что детско-юношеское жюри оценит по высшему баллу безупречную стилистику и внутреннее наполнение мюзикла», — передают в пресс-службе ТКТО ее слова.



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