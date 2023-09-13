В университетский кампус заселились первые студенты Уральского федерального университета (УРФУ). Общежития расположены в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. О том, как проходило заселение студентов — в фоторепортаже URA.RU.
«Студгородок находится под постоянным наблюдением. На въезде в университетскую деревню есть КПП. Аптек и продуктовых магазинов пока нет. В два новых общежития будут заселены 2500 студентов. Заселение студентов стартует с 14 сентября», — сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в студгородке.
Ранее URA.RU писало о том, что к отдаленным общежитиям УрФУ в Екатеринбурге запустят четыре маршрута общественного транспорта. Они начнут ходить с 16 сентября.
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