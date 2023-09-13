В кампус УрФУ заселились первые студенты. Фоторепортаж

13 сентября 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Студентов УрФУ начали заселять в новые общежития Фото: Илья Московец © URA.RU В университетский кампус заселились первые студенты Уральского федерального университета (УРФУ). Общежития расположены в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. О том, как проходило заселение студентов — в фоторепортаже URA.RU. «Студгородок находится под постоянным наблюдением. На въезде в университетскую деревню есть КПП. Аптек и продуктовых магазинов пока нет. В два новых общежития будут заселены 2500 студентов. Заселение студентов стартует с 14 сентября», — сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в студгородке. Ранее URA.RU писало о том, что к отдаленным общежитиям УрФУ в Екатеринбурге запустят четыре маршрута общественного транспорта. Они начнут ходить с 16 сентября.

В университетский кампус заселились первые студенты Уральского федерального университета (УРФУ). Общежития расположены в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. О том, как проходило заселение студентов — в фоторепортаже URA.RU. «Студгородок находится под постоянным наблюдением. На въезде в университетскую деревню есть КПП. Аптек и продуктовых магазинов пока нет. В два новых общежития будут заселены 2500 студентов. Заселение студентов стартует с 14 сентября», — сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в студгородке. Ранее URA.RU писало о том, что к отдаленным общежитиям УрФУ в Екатеринбурге запустят четыре маршрута общественного транспорта. Они начнут ходить с 16 сентября.