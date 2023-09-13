Аэропорты и курганцы запутались с расписанием рейса до Москвы

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Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, сухой суперджет, самолет в небе, ssj100, sukhoi superjet100, sukhoi superjet 100
Аэропорт Москвы не проинформирован об изменении расписания компанией Nordstar Фото:

Компания Nordstar, осуществляющая авиаперелеты из Кургана в Москву, измененным расписанием запутала курганцев и аэропорты. Об этом URA.RU стало известно после обращения в справочную службу аэропорта Домодедово.

«13 сентября самолет из Кургана должен был прилететь в 7:55, но ожидаемое время прибытия 17:10. Оно может измениться в зависимости, когда вылетит самолет. У нас пока нет информации, что он вылетел», — рассказали в справочной аэропорта Москвы. Также сообщили, что самолет задерживается. Ранее в тот же день на онлайн-табло аэропорта значилось, что самолет из Кургана ожидался в четвертом часу вечера.

Согласно информации на сайте аэропорта Кургана, прибытие самолета 1092 Курган — Москва должно было состояться в 15:00, а отправление в 16:00. В то время как на сайте авиакомпании было указано, что отправление из Кургана планировалось на 16:20, а прибытие в 17:10.

В компанию Nordstar был направлен запрос по данной проблеме. После получения комментария от компании, новость будет дополнена.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Nordstar изменила расписание рейса Курган — Москва из-за атак дронов в столице. Также рейс задерживался по той же причине.

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Компания Nordstar, осуществляющая авиаперелеты из Кургана в Москву, измененным расписанием запутала курганцев и аэропорты. Об этом URA.RU стало известно после обращения в справочную службу аэропорта Домодедово. «13 сентября самолет из Кургана должен был прилететь в 7:55, но ожидаемое время прибытия 17:10. Оно может измениться в зависимости, когда вылетит самолет. У нас пока нет информации, что он вылетел», — рассказали в справочной аэропорта Москвы. Также сообщили, что самолет задерживается. Ранее в тот же день на онлайн-табло аэропорта значилось, что самолет из Кургана ожидался в четвертом часу вечера. Согласно информации на сайте аэропорта Кургана, прибытие самолета 1092 Курган — Москва должно было состояться в 15:00, а отправление в 16:00. В то время как на сайте авиакомпании было указано, что отправление из Кургана планировалось на 16:20, а прибытие в 17:10. В компанию Nordstar был направлен запрос по данной проблеме. После получения комментария от компании, новость будет дополнена. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Nordstar изменила расписание рейса Курган — Москва из-за атак дронов в столице. Также рейс задерживался по той же причине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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