Аэропорты и курганцы запутались с расписанием рейса до Москвы

13 сентября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Аэропорт Москвы не проинформирован об изменении расписания компанией Nordstar Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания Nordstar, осуществляющая авиаперелеты из Кургана в Москву, измененным расписанием запутала курганцев и аэропорты. Об этом URA.RU стало известно после обращения в справочную службу аэропорта Домодедово. «13 сентября самолет из Кургана должен был прилететь в 7:55, но ожидаемое время прибытия 17:10. Оно может измениться в зависимости, когда вылетит самолет. У нас пока нет информации, что он вылетел», — рассказали в справочной аэропорта Москвы. Также сообщили, что самолет задерживается. Ранее в тот же день на онлайн-табло аэропорта значилось, что самолет из Кургана ожидался в четвертом часу вечера. Согласно информации на сайте аэропорта Кургана, прибытие самолета 1092 Курган — Москва должно было состояться в 15:00, а отправление в 16:00. В то время как на сайте авиакомпании было указано, что отправление из Кургана планировалось на 16:20, а прибытие в 17:10. В компанию Nordstar был направлен запрос по данной проблеме. После получения комментария от компании, новость будет дополнена.



Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Nordstar изменила расписание рейса Курган — Москва из-за атак дронов в столице. Также рейс задерживался по той же причине.

Компания Nordstar, осуществляющая авиаперелеты из Кургана в Москву, измененным расписанием запутала курганцев и аэропорты. Об этом URA.RU стало известно после обращения в справочную службу аэропорта Домодедово. «13 сентября самолет из Кургана должен был прилететь в 7:55, но ожидаемое время прибытия 17:10. Оно может измениться в зависимости, когда вылетит самолет. У нас пока нет информации, что он вылетел», — рассказали в справочной аэропорта Москвы. Также сообщили, что самолет задерживается. Ранее в тот же день на онлайн-табло аэропорта значилось, что самолет из Кургана ожидался в четвертом часу вечера. Согласно информации на сайте аэропорта Кургана, прибытие самолета 1092 Курган — Москва должно было состояться в 15:00, а отправление в 16:00. В то время как на сайте авиакомпании было указано, что отправление из Кургана планировалось на 16:20, а прибытие в 17:10. В компанию Nordstar был направлен запрос по данной проблеме. После получения комментария от компании, новость будет дополнена. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Nordstar изменила расписание рейса Курган — Москва из-за атак дронов в столице. Также рейс задерживался по той же причине.