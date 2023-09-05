05 сентября 2023

Nordstar после атаки дронов на аэропорты изменил график рейсов Курган—Москва. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, споттинг, самолет, авиабилет, авиакомпания nord star, nord star, nordstar, нордстар
Авиаперевозчик Nordstar изменил расписание шести рейсов Москва — Курган — Москва Фото:

Авиакомпания Nordstar временно изменила график рейсов из Кургана в Москву. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Кургана. Ранее в московских аэропортах неоднократно вводился режим «Ковер» из-за атак украинских дронов.

«Авиакомпания Nordstar изменила график выполнения рейсов 1093/1094 Москва — Курган — Москва. В период с 12 по 26 сентября по вторникам (кроме 19 сентября) и субботам (кроме 16 сентября) — прибытие в 14:00. Время отправления: 15:10. В понедельник, 18 сентября, время прибытия 14:25, отправления — 15:35», — говорится на сайте аэропорта. Еще один рейс, 2 октября, прибудет в Курган в 14:00 и отправится в Москву в 15:10.

Ранее URA.RU писало, что из-за нападения дронов ВСУ задерживался рейс Курган — Москва. По данным сайта аэропорта Домодедово, задержка самолета составила более 40 минут. Также сообщалось, что в августе из-за атаки украинских беспилотников задерживался рейс из Кургана в Москву.

Авиаперевозчик Nordstar изменил график рейсов Москва — Курган — Москва
Авиаперевозчик Nordstar изменил график рейсов Москва — Курган — Москва

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Авиакомпания Nordstar временно изменила график рейсов из Кургана в Москву. Информация об этом размещена на сайте аэропорта Кургана. Ранее в московских аэропортах неоднократно вводился режим «Ковер» из-за атак украинских дронов. «Авиакомпания Nordstar изменила график выполнения рейсов 1093/1094 Москва — Курган — Москва. В период с 12 по 26 сентября по вторникам (кроме 19 сентября) и субботам (кроме 16 сентября) — прибытие в 14:00. Время отправления: 15:10. В понедельник, 18 сентября, время прибытия 14:25, отправления — 15:35», — говорится на сайте аэропорта. Еще один рейс, 2 октября, прибудет в Курган в 14:00 и отправится в Москву в 15:10. Ранее URA.RU писало, что из-за нападения дронов ВСУ задерживался рейс Курган — Москва. По данным сайта аэропорта Домодедово, задержка самолета составила более 40 минут. Также сообщалось, что в августе из-за атаки украинских беспилотников задерживался рейс из Кургана в Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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