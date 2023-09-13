Shot: Даня Милохин уехал из России не только из-за Мизулиной и армии

Shot: Милохин уехал из РФ после интереса к нему со стороны спортсменов ММА
© Служба новостей «URA.RU»
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Даня Милохин покинул Россию 12 сентября Фото:

Блогер Даня Милохин мог ехать из России после того, как в Москве двое бойцов смешанных единоборств (ММА) попросили тиктокера пояснить за внешний вид. Об этом заявил Shot. Официально Милохин покинул страну после призыва главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной отправить блогера в армию.

«Бойцы ММА поймали Даню Милохина [в Москве] <…> и стали задавать насмешливые вопросы про одежду и внешний вид. <…> Через несколько часов тот улетел в Дубай», — передают авторы канала.

Накануне Даня Милохин покинул Россию и улетел в Дубай. Это произошло после призыва Мизулиной отправить блогера в армию за поддержку Украины. При этом не все в России оценили поступок главы Лиги безопасного интернета.

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Блогер Даня Милохин мог ехать из России после того, как в Москве двое бойцов смешанных единоборств (ММА) попросили тиктокера пояснить за внешний вид. Об этом заявил Shot. Официально Милохин покинул страну после призыва главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной отправить блогера в армию. «Бойцы ММА поймали Даню Милохина [в Москве] <…> и стали задавать насмешливые вопросы про одежду и внешний вид. <…> Через несколько часов тот улетел в Дубай», — передают авторы канала. Накануне Даня Милохин покинул Россию и улетел в Дубай. Это произошло после призыва Мизулиной отправить блогера в армию за поддержку Украины. При этом не все в России оценили поступок главы Лиги безопасного интернета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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