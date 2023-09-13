Шадринцы требуют построить тротуар по улице Проектная Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нового поселка в Шадринске каждый день рискуют жизнью, проходя по улице Проектная, на которой нет тротуаров. Пешеходы, в том числе дети, идут по обочине дороги с высоким трафиком, рассказала местная жительница URA.RU. После завершения строительства школы детей-пешеходов на дороге будет больше.

«Я нахожусь на улице Проектная. Транспорт движется с бешенной скоростью. Тротуаров здесь нет. Я иду по обочине, ветки мне по голове бьют. Уважаемая администрация, как жители Нового поселка и наши дети должны здесь передвигаться. Многие дети тренируются в „Парусе“, скоро откроется новая школа. На протяжении двух лет я хожу в администрацию, пишу в администрацию: мне объясняют, что эта дорога объездная, поэтому никакие тротуары здесь не предусмотрены. Но здесь такой поток пешеходов, что тротуар здесь должен быть», — говорит жительница Шадринска.

Собеседница отметила, что ранее по просьбе жителей на участке улицы Проектная установили освещение. Теперь требуется тротуар. В пресс-службе администрации города Шадринска URA.RU ответили, что строительство тротуара по улице Проектная планируется в 2024 году. Уже заказана проектная документация. В этом году на данной улице запланирован ямочный ремонт.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске по федеральной программе строят школу на 1100 мест. На проект потребовалось выделить дополнительное финансирование, о чем губернатор Вадим Шумков сообщал президенту Владимиру Путину.