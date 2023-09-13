Новые собственники пермского завода «Метафракс» сохранят старое руководство

Армен Гарслян уже ищет варианты трудоустройства Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский депутат Армен Гарслян останется председателем совета директоров «Метафракса» после национализации завода. По крайней мере, на переходный период. Такое мнение высказали несколько источников URA.RU в политэлитах региона.

«Во-первых, за Гарсляна замолвили слово краевые власти. Во-вторых, накануне президентских выборов раскачивать ситуацию вокруг завода, который является опорным сразу для четырех территорий края, рискованно. Это может привести к накаливанию обстановки, росту неопределенности», — рассуждают собеседники.

Другой источник рассказывает, что Армен Гарслян был в группе «Русский водород» в начале этой недели. Считается, что именно под контроль «Русского водорода» «Метафракс» перейдет в скором времени после национализации. Он вел переговоры о своем будущем и будущем руководящего состава предприятия. Это важно для того, чтобы завод работал бесперебойно. «Если бы Гарсляна не видели в составе руководства завода, то в „Русском водороде“ переговоры бы с ним не вели», — отметил источник.

При этом надолго Гарслян на «Метафраксе» не задержится. Быть рядовым исполнителем — а при новом владельце ему отведут именно такую роль — он не сможет, считают собеседники URA.RU в политэлитах. Гарслян уже ищет варианты трудоустройства. Речь идет, например, о «Сибуре»: у Армена Гарсляна хорошие отношения с крупнейшим акционером холдинга Леонидом Михельсоном. Армен Гарслян не ответил на звонок URA.RU.

Ранее агентство сообщало, что Арбитражный суд Пермского края признал незаконной приватизацию «Метафракса» в 90-е годы. С иском вышла Генпрокуратура РФ. Дело было рассмотрено за три часа. «Метафракс» намерен обжаловать решение.