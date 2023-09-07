«Метафракс» оспорит решение пермского суда о национализации завода

Представители АО «Метафракс Кемикалс» не согласны с решением Арбитражного суда Пермского края об изъятии акций в собственность государства. Они намерены обжаловать это решение.
«Юристы акционеров „Метафракса“ заявили, что не согласны с решением о переходе акций предприятия в собственность государства. Они намерены подать апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на совет директоров компании.
По мнению Генпрокуратуры, приватизация предприятия, которая прошла в 1990-е была произведена с привлечением криминальных элементов. Во время заседания по делу о национализации завода все ходатайства представителей «Метафракса» были отклонены. Суд решил изъять почти 100% акций предприятия в собственность государства. Рассмотрение дела заняло один день.
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