07 сентября 2023

«Метафракс» оспорит решение пермского суда о национализации завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Юристы предприятия планируют подать жалобу на решение суда Фото:

Представители АО «Метафракс Кемикалс» не согласны с решением Арбитражного суда Пермского края об изъятии акций в собственность государства. Они намерены обжаловать это решение.

«Юристы акционеров „Метафракса“ заявили, что не согласны с решением о переходе акций предприятия в собственность государства. Они намерены подать апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на совет директоров компании.

По мнению Генпрокуратуры, приватизация предприятия, которая прошла в 1990-е была произведена с привлечением криминальных элементов. Во время заседания по делу о национализации завода все ходатайства представителей «Метафракса» были отклонены. Суд решил изъять почти 100% акций предприятия в собственность государства. Рассмотрение дела заняло один день.

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Представители АО «Метафракс Кемикалс» не согласны с решением Арбитражного суда Пермского края об изъятии акций в собственность государства. Они намерены обжаловать это решение. «Юристы акционеров „Метафракса“ заявили, что не согласны с решением о переходе акций предприятия в собственность государства. Они намерены подать апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на совет директоров компании. По мнению Генпрокуратуры, приватизация предприятия, которая прошла в 1990-е была произведена с привлечением криминальных элементов. Во время заседания по делу о национализации завода все ходатайства представителей «Метафракса» были отклонены. Суд решил изъять почти 100% акций предприятия в собственность государства. Рассмотрение дела заняло один день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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