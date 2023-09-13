Шойгу раскрыл, кого не призовут в мобилизацию

Шойгу утвердил список болезней, с которыми нельзя служить при мобилизации
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Вступить в ВС РФ не смогут россияне с заболеваниями сердца Фото:
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Мобилизация в России

Министр обороны России Сергея Шойгу утвердил список болезней, с которыми ограниченно годным к службе нельзя вступать в ряды ВС РФ в период мобилизации, военного положения и военного времени. Соответствующий приказ министра опубликован на интернет-портале правовых актов.

«Приказываю утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин, признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения и в военное время», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале.

Согласно приказу Шойгу, вступить в ВС РФ во все вышеперечисленные периоды не смогут люди с ВИЧ, гепатитами B и C, всеми формами туберкулеза, сахарным диабетом первого типа, психическими расстройствами, инсультами, заболеваниями сердца и другими.

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Министр обороны России Сергея Шойгу утвердил список болезней, с которыми ограниченно годным к службе нельзя вступать в ряды ВС РФ в период мобилизации, военного положения и военного времени. Соответствующий приказ министра опубликован на интернет-портале правовых актов. «Приказываю утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин, признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения и в военное время», — говорится в документе, опубликованном на интернет-портале. Согласно приказу Шойгу, вступить в ВС РФ во все вышеперечисленные периоды не смогут люди с ВИЧ, гепатитами B и C, всеми формами туберкулеза, сахарным диабетом первого типа, психическими расстройствами, инсультами, заболеваниями сердца и другими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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