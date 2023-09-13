Шойгу раскрыл, кого не призовут в мобилизацию

Шойгу утвердил список болезней, с которыми нельзя служить при мобилизации

Вступить в ВС РФ не смогут россияне с заболеваниями сердца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Министр обороны России Сергея Шойгу утвердил список болезней, с которыми ограниченно годным к службе нельзя вступать в ряды ВС РФ в период мобилизации, военного положения и военного времени. Соответствующий приказ министра опубликован на интернет-портале правовых актов.

«Приказываю утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин, признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения и в военное время», — говорится в документе , опубликованном на интернет-портале.

Согласно приказу Шойгу, вступить в ВС РФ во все вышеперечисленные периоды не смогут люди с ВИЧ, гепатитами B и C, всеми формами туберкулеза, сахарным диабетом первого типа, психическими расстройствами, инсультами, заболеваниями сердца и другими.